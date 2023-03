¿Depende de la infidelidad? Paola Turbay dejó varias dudas frente a su matrimonio con Alejandro Estrada

Paola Turbay es una reconocida exreina de belleza, actriz y presentadora quien se ha destacado en distintas producciones y realities como: ‘Ecomoda’, ‘Las noches de Luciana’, ‘Colombia Next Top Model’, ‘Colombia tiene talento’ entre otras. Sin dejar de lado, que ha sido la cara principal de varias marcas nacionales e internacionales.

Todo una sorpresa se llevaron sus seguidores al enterarse de que Paola volvería a las pantallas colombianas, esta vez como la protagonista de ‘Ana de Nadie’. Sin embargo, no pasó desapercibido por los televidentes si la situación que atraviesa en la telenovela la vivió en la vida real.

En medio de la entrevista para el mismo canal RCN, el periodista le preguntó ¿Perdonaría una infidelidad? Ante el hecho, Paola no dudo ni un segundo de su respuesta e indicó: “Ya lo había dicho en privada que depende de la infidelidad”. Seguidamente, Turbay dijo que no es cuestión de perdonar, sino decidir si puede convivir con esto o no.

Asimismo, la actriz dejó claro que ella no necesita que le pidan perdón, pues según ella, necesitar ver que si se echan una canita al aire su pareja pueda volver a retomar el rumbo y por ende, corregir la situación: “Van a dejar la pendejada”, aseguró Turbay en medio de algunas risas.

Posteriormente y teniendo en cuenta sus declaraciones el periodista no dudó en indagar si entonces estaba de acuerdo con una ‘canita al aire’. Paola de manera contundente indicó que no, pues una cosa es una era una ‘canita al aire’ y otra cosa muy distinta resultaría ser que el hombre lo cogiera de costumbre: “Obviamente, así no es”.

Finalmente, dejó claro que este es un estilo de vida el cual no van con ella ni resulta ser de su gusto. Como era de esperarse los halagos por su belleza y sus declaraciones no se hicieron esperar por parte de sus seguidores en redes sociales.