Sara Uribe dice que no se prestará para la diversión pública ¿Indirecta a Guarín? Foto: Instagram @sara_uribe

Sara Uribe sigue siendo una de las solteras más codiciadas de toda Colombia y es que su belleza y espectacular figura deslumbran a más de uno y en sus redes sociales queda más que demostrado.

Recientemente la exparticipante de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’ ha usado de nuevo sus redes sociales para llegar con un poderoso mensaje cargado de honestidad e intimidad que da pie a la reflexión sobre las relaciones de pareja.

“No, no quiero ser una mujer circo quiero que tú no lo seas tampoco ¿Sabes qué? Prefiero ser una mujer a la que amen en privado que con la que juegan en público, porque el amor se vive por dentro, se vive íntimo, se vive intenso, se vive con matices, se vive, se vive, pero se vive en el interior, en lo más profundo del alma, sin necesidad de irlo ventilando por ahí, yo lo aprendí”, dijo en primera instancia Sara Uribe.

Seguidamente indicó que tras esa experiencia continúa dando pasos cada día, pero que en materia de relaciones amorosas es mejor alejarla de los focos, pues pese a que se disponga de buenas intenciones a veces las inseguridades del otro pueden derrumbarlo todo y ser objeto de habladurías.

“Lo sigo aprendiendo todos los días de mi vida, y he aprendido más que no quiero ser una mujer circo, esas que se prestan para la diversión pública de alguien cuyas inseguridades detonan en cada decisión que toman, no. Repito, prefiero ser amada honestamente en lo íntimo que ser burlada en lo público ¿Sabes por qué? Porque la fortaleza de lo intimo se fortalece con el tiempo, con dos almas que se construyen, en cambio en medio de la burla todo se desgasta en esencia y en dignidad ¿Y tú que amor quieres tener?”, finalizó Sara Uribe.