Paola Usme ‘Barbie’ es la séptima eliminada de ‘La Isla De Los Famosos’ y las redes estallaron de molestia

Una nueva despedida se vivió tras el concejo tribal de ‘La Isla De Los Famosos’ al tener a la creadora de contenido Paola Usme ‘Barbie’ como la séptima participante en ser eliminada de la competencia, y es así como ella se transforma en la décima segunda persona en decirle adiós a la isla Saona.

Las apuestas de quién sería el miembro de Koi que saldría iban dirigidas a la actriz Catherine Mira y al actor Federico Rivera, ya que ha presentado dificultad para participar en las últimas pruebas debido a la lesión que tiene en su brazo izquierdo.

En las tribus estaban claros que los nuevos participantes serían los eliminados en el concejo tribal, pero la votación de esta última tribu mantuvo a la expectativa a más de un televidente hasta el final.

La primera en pasar fue Lina Real quien fue más que directa y aseguró que su voto lo hace por la sencilla razón de considerarla una competencia fuerte. Seguidamente fue el turno de Catherine Mira quien también votó por Paola Usme. Siguió el futbolista Wilder Medina quien siguió en la misma estrategia anterior al identificar el punto más débil de la tribu, por lo que su voto fue por Catherine Mira.

“No es un secreto, para mí, siempre tengo que fortalecer la tribu y no debilitarla, por eso mi voto es por Cathe, no lo cambio”

Pero lo que tomó por sorpresa es que fueron los mismos compañeros de Paola Usme ‘Barbie’ de la extinta tribu Espartos quienes dieron la estocada final. Es así como el actor Federico Rivera, el actor Juan del Mar y el boxeador Eleider Álvarez votaron por ella.

“Mi experiencia, ya que salí, diría que es una de las más fuertes de mi vida, pero que me enseñó mucho. Fueron muchos en los que decía que no sería capaz, pero resultaba ser capaz de todo. Siento que aprendí mucho, a valorar absolutamente hasta lo más mínimo. Lo más difícil claramente no haber tenido comida, no tener comunicación con mi familia”

— Paola Usme