Llorando y con emotivas palabras Wilder Medina pidió perdón a su familia en ‘La Isla De Los Famosos’

Ver a Wilder Medina ‘El Monstruo’ agitarse de un lado a otro luchando por alcanzar la meta en ‘La Isla De Los Famosos’ y hasta discutir con los demás participantes era el pan de cada día en el programa, pero detrás de su carácter hay una historia admirable que le hizo sacar lagrimas a más de uno en el reciente capítulo.

Y es que Wilder Medina es uno de los exjugadores del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), que tuvo gran fama como delantero y también tuvo que superar varios problemas personales que lo llevaron a tocar fondo y de los que habló recientemente.

En la anterior prueba de inmunidad individual Wilder nuevamente tomó la delantera, pero con unas fichas que no eran las de él, por lo que le tocó regresar a la pista a buscar las suyas echando para atrás la ventaja que tenía. No obstante, no se dio por vencido, y lejos de quedarse atrás terminó ganando el collar de inmunidad, por tercera vez, que lo exime de ser eliminado de la competencia.

“Juagando al futbol, le gané a las drogas, al alcohol, entonces eso me motiva a que acá puedo jugar siendo un juego sano” — Wilder Medina

En el concejo tribal Tatán Mejía le recordó las palabras que dijo al ganar la inmunidad individual y el error que por poco le hace perder la prueba, pero el futbolista ahondó en sus palabras y aseveró que lo que hizo fue por cada golpe de la vida y los errores que cometió por culpa de las drogas y el alcohol.

“Le pido perdón a mis hijos y a mi mamá, por no hacerlo en el momento que de pronto ellos quisieron, que cambiara, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y cada triunfo que yo haga en la vida, como lo estoy haciendo acá, cada triunfo que haga se lo voy a dedicar a ellos, a Dios, a mis hijos y a mi madre” — Wilder Medina

Precisó que de equivocarse volverá a empezar y que de la misma manera en la que rectificó y corrigió en el pasado lo hará en la competencia. Aseguró que nunca han sido una mala persona, pero que cuando joven se descarriló dejándose llevar por cosas que no le servían. Indicó que extiende el ejemplo a sus alumnos de futbol, porque quiere que las situaciones que vivió ninguno de ellos la experimente.