Bandalos Chinos llegarán a robarse el show en el Estéreo Picnic

Argentina, al igual que Colombia, está exportando mucha musical, sobre todo mucho talento joven. Nicky Nicole, Trueno, Cazzu, obviamente, Bandalos Chinos y Usted Señálemelo hace parte de la nueva tanda tocando nuevos escenarios y nuevos países.

Ahora que se han conocido las fechas del Estéreo Picnic y cada vez el Mundo Distinto está más cerca, Publimetro habló con Iñaki Colombo, integrante de Bandalos Chinos, quien nos recibió en la intimidad de su casa.

No es la primera vez que la banda pisa Colombia, pero en esta oportunidad las emociones están más altas porque, aparte de estar presentes en un festival tan grande como lo es Estéreo Picnic, tendrán dos presentaciones más al lado de unos grades colegas también argentinos: Usted Señalemelo.

“Hemos estado una vez, como bien decías, en 2022. Hemos tocado en Bogotá y en Medellín y la verdad que nos trataron muy bien, nos hemos sentido muy a gusto, me fascinó, la ciudad, la cultura me encantó y bueno, salió muy muy bien. Aquella vez se agotaron los shows, tanto en Bogotá, como en Medellín, así que tuvimos que volver. Estamos contentos de poder participar en este año del el Estéreo Picnic en Bogotá, siendo un festival tan importante, es un honor ser parte de ese cartel y además también nos vamos a dar el lujazo de poder dar un show en The Bonfire. Además de nuestra fecha en el Festival el 26 de marzo, tocaremos el 28 de marzo en Bogotá en un show propio, un poco más chiquito, con una banda muy amiga que se llama Usted señalemelo. El show ya se agotó, el shoe ya se agotó, así que imagino que va a ser espectacular”

Además de querer captar a un nuevo público, en donde los rolos estarán presentes y podrán escucharlos por primera vez, también tendrán la posibilidad de poder conocer a nuevos artistas que estarán presentes en los escenarios:

“A mí me gusta mucho una banda que se llama L’Impératrice, una banda francesa, que también toca en el Estéreo Picnic, no sé si toca el mismo día que nosotros, me parece que no nos tocó, pero me hubiera encantado compartir escenario con ellos”

Esta banda argentina viene por partida doble y la verdad es que se sienten muy orgullosos de eso, por ende, Iñaki aseguró que aprovecharían cada espacio para entregar energías diferentes, “Sí es completamente distinto, como bien dices. O sea, en un festival es como mucho más amplio, al aire libre y tocadas para un montón de público nuevo, que quizás no solo van a verte a ti, sino un montón de otros artistas o gente, alguien justo está pasando por ese escenario y le toca ver tu show. También es un show más breve, tienes 50 minutos o una hora para mostrar, básicamente, un compendio de lo mejor que tienes. Es como un shopping de música festival, ¿no?, con todo lo bueno y todo lo malo y hay que dar lo mejor” afirmó Iñaki.

“Por el otro lado, un show propio como será el 28 de marzo, el de Bonfire, es como más, quizás, la gente que compró el ticket, es seguidor de la banda, quizás ya nos vieron, quizás no, pero van, específicamente a verte a ti, entonces obviamente te permite profundizar un poquito más en el repertorio para tocar otras canciones, hacer un set un poco más largo. El show permite bajar, subir en distintos momentos. Se construye algo diferente, pero creo que ambas experiencias son muy divertidas, cada uno tiene lo suyo”

el año pasado, en el 2022, Bandalos Chinos tuvo un gran año con Big Blue, pero el 2023 lo iniciaron con el lanzamiento de su canción Me Estoy Enamorando, que aparte de ser una muy buena canción, tiene un concepto visual bastante bueno y ‘sacado de la caja’:

“El año pasado salió el Big Blue y ahora, justamente con Me Estoy Enamorando, es una canción que casi entra en el álbum, pero por alguna razón no estaba lista, no llego a terminarse. Y justo el año pasado ya lanzado el disco, en un descanso que tuvimos en México, pudimos entrar a un estudio en una pausa del tour y se grabó esa canción. Era como una temática romántica, como bien lo dice el nombre, entonces nos parece una linda idea lanzarlo el 14 de febrero. Para el vídeo convocamos a un amigo nuestro, director fotógrafo, que justo estaba incursionando experimentando con la inteligencia artificial, entonces el vídeo lo hizo todo así, obviamente él dirigiendo y todo, pero con un software de Inteligencia Artificial, así que fue bastante novedoso e increíble para nosotros también” terminó por decir Iñaki

Sin duda, los amantes de la música tendrán gratas sorpresas.