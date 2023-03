¿Quién será el eliminado de ‘La Isla De Los Famosos’? Estas son las intenciones de voto

El equipo Koi de ‘La Isla De Los Famosos’ conformado por el actor Federico Rivera, la creadora de contenido Paola Usme ‘Barbie’, el boxeador Eleider Álvarez, el actor Juan del Mar, el futbolista Wilder Medina, la atleta profesional Lina Real y la actriz Catherine Mira perdieron ante la tribu de Amazonas.

Por primera vez, desde la unificación con Espartos, la nueva tribu Koi deberá verse las caras y emitir sus respectivos votos en el concejo tribal de ‘La Isla De Los Famosos’ para escoger a quien se convertirá en el séptimo eliminado del programa.

Los dos únicos participantes de esa tribu que tienen un ídolo de inmunidad son Federico Rivera y Lina Real, pero el actor espera un nuevo diagnostico para saber si puede seguir o no en la competencia, por lo que se espera que él salga de manera forzosa. Debido a la consulta Federico Rivera automáticamente no puede participar en la prueba de inmunidad individual.

“Yo no me quiero ir, no soy persona de renuncias, pero tengo una condición médica que no me la saco de la cabeza y ahí el juego tomará una decisión si puedo seguir o no”

— Federico Rivera