“Quiero ser ejemplo a seguir”: Modelo de Severo Sinvergüenza reveló los sueños que busca cumplir en Colombia

Desde hace algunos días el famoso local de Waffles, Severo Sinvergüenza localizado en Cali ha estado en medio de la polémica. Esto por la peculiar manera en que suelen atender a sus clientes, los cuales atraviesan una experiencia erótica las cuales fueron viralizadas a través de las redes sociales y como era de esperarse generaron un sinfín de reacciones negativas en contra de este negocio, sus dueños y sus meseros.

Este 13 de marzo uno de los protagonistas y meseros del sitio fue uno de los invitados al programa de entretenimiento, ‘Buen día Colombia’. A lo largo de esta entrevista el Ray Cabrera no dudó en demostrar su emoción al estar presente en el matutino e incluso estaba en compañía de sus jefes. El hombre por supuesto, tuvo que pasar a la cocina y allí reveló cuáles son sus más grandes sueños.

Aunque reiteró que se siente muy cómodo, feliz y espera ser parte del crecimiento de SeveroSinVerguenza aseguró que también tiene otros sueños. En medio de esto Orlando Liñan no dudó en intervenir: “¿Tú quieres estudiar cocina?” Ante el hecho el mesero dejó claro que la cocina es algo en lo que no le gustaría desempeñara, pues según él, “me gustan las cosas picantes”.

Seguidamente, el famoso mesero reiteró que siente un inmenso gusto por el modelaje y espera que en un tiempo logre poder cumplir otro de sus sueños como lo es el poder actuar: “Eso me encantaría porque quiero llegar lejos con eso y si se me da la oportunidad aprovecharla al 100%”. Sin embargo, no pasó desapercibida la reacción por parte de los presentadores, pues pensaron que la actuación no estaría dentro de sus planes.

Momentos más tarde, Ray indicó que desea convertirse en un ejemplo a seguir para aquellas personas que vienen desde Venezuela a Colombia con el fin de tener un mejor futuro. Además, reveló que varios de sus compatriotas le han enviado mensajes de apoyo: “Me siento orgulloso de lo que estoy haciendo y que quizás no soy tan reconocido, pero si estoy siguiendo por el lado del bien”. Asimismo, agregó que también existen varios comentarios negativos en contra de los venezolanos, pues muchas personas tienen en el imaginario que van a otros países a hacer desmanes.

El modelo aseguró que él desea cambiar esta imagen, pues desea que las personas conozcan que ellos también tiene una formación, que tienen cosas buenas para el crecimiento de Colombia en todos los aspectos.