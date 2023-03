Besos van besos vienen: Juliana Diez, novia de Sebastián Caicedo se mostró muy ‘amorosa’ por primera vez

Sebastián Caicedo es un reconocido actor quien ha hecho del mundo del entretenimiento desde hace varios años, siendo parte de producciones como: ‘Padres e hijos’, ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘Los reyes’, entre otras. Actualmente, el caleño está haciendo parte de algunas películas y telenovelas al parecer, internacionales, sin dejar de lado, su más reciente relación con Juliana Diez la cual se conoció hace poco tiempo.

Aunque en principio la pareja prefirió no revelar mayores detalles al respecto, con el paso de las semanas comenzaron a compartir el amor y el cariño que sienten uno por el otro. Sebastián fue quien dio el paso en su cuenta de Instagram, en donde mostró algunos de los detalles que ha tenido con Juliana a partir de cenas, regalos y viajes, los cuales también se han dado con el hijo de la mujer.

Sin embargo, por primera vez Diez compartió lo feliz y enamorada que se encuentra en este momento, gracias a la compañía de Caicedo. Hace pocas horas la mujer compartió un corto clip en el que Juliana se encuentra sentada sobre Sebastián mientras que las muestras de amor por parte de ambos fueron más que evidentes, entre ellas varios besos y abrazos.

Como era de esperarse la felicidad por parte de ambos fue más que notoria. Además, del video la Diez, aseguró: “Definitivamente, es cosa de Dios”, sin dejar de lado que puso una serie de corazones a su publicación. Horas más tarde, el tierno momento fue replicado por Sebastián quien agregó la famosa canción de Carlos Rivera, Otras vidas.

Los comentarios por parte de los seguidores de la pareja no se hicieron esperar, en donde resaltaron la belleza de Juliana, indicando que es la primera vez que se muestra de cerca en un video y no como tiene acostumbrados a sus seguidores a fotografías un poco más lejanas. Asimismo, varios de los fans de Caicedo no dudaron en indicar que estaban emocionados por esta nueva etapa de su vida, pues no solo lo han visto más activo en sus redes sociales sino que también, con una manera distinta de ver el mundo.