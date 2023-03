“No caigan en la trampa del feminismo”: Natalia París por comentarios en contra de Carolina Cruz

La modelo y DJ Natalia París decidió pronunciarse sobre la situación que está viviendo Carolina Cruz por cuenta de sus comentarios durante el programa ‘Día a Día’ sobre la explantación. La modelo paisa hizo un video y lo publicó en su cuenta de Instagram en el que defendió a la presentadora y aseguró que esas discusiones son trampas.

Carolina Cruz durante el programa dijo que: “Lo que quiero decir es que no se puede satanizar solo a los implantes de senos. Yo no estoy en contra de la explantación, ni más faltaba, estoy a favor de que la mujer esté sana, se sienta bien, se vea linda y femenina. Lo que no me parece correcto es que, como fulanita en redes habla del tema, se vuelva una moda y todas saquen citas médicas porque consideran que su depresión sea por eso; entonces se sacó las puchecas, quedó como un hombre, plana como una pared y con una cicatriz horrible”.

Natalia París defiende a Carolina Cruz

La modelo empezó el video diciendo: “Ahora les dio pues por montársela a Carolina Cruz, porque dijo no sé qué cosa y ahora salieron todas las actrices y las influencers a juzgar. Están cayendo en una trampa niñas, del feminismo y el juzgamiento a la máxima expresión, estamos como en una guerra. No se dan cuenta que ese feminismo es una trampa para separarnos para ponernos a pelear, para crear más desorden y así podernos controlar”.

Luego dijo que “irse en contra de algo es darle más poder. Piensen en eso otra vez. Ustedes chicas que están escribiendo post en contra de Carolina, a parte que están quedando como unas envidiosas, le están dando más poder a ella, más fama, porque después eso se olvida y le queda la fama a ella, que ella muy inteligentemente va a seguir usando a su favor para vender sus productos para seguir siendo la vieja berraca que es”.