La decisión que tomó Carolina Cruz para evitar el “hate” por sus comentarios en ‘Día a Día’

Como de costumbre, las presentadoras reciben invitados y luego abordan diferentes temáticas, en una de estas charlas a Carolina Cruz, una de las presentadoras, se le salió un comentario que la tiene en el ojo del huracán, pues aseguró al aire en ‘Día a día’ que la explantación mamaria se convirtió en una moda.

“Lo que quiero decir es que no se puede satanizar solo a los implantes de senos. Yo no estoy en contra de la explantación, ni más faltaba, estoy a favor de que la mujer esté sana, se sienta bien, se vea linda y femenina. Lo que no me parece correcto es que, como fulanita en redes habla del tema, se vuelva una moda y todas saquen citas médicas porque consideran que su depresión sea por eso; entonces se sacó las puchecas, quedó como un hombre, plana como una pared y con una cicatriz horrible”, fueron las palabras que dijo la presentadora al aire.

Carolina Cruz en el ojo del huracán

Ante la ola de rechazo que se desató por sus desafortunados comentarios, la presentadora tomó la decisión de cerrar la opción de comentarle sus publicaciones.

Sin embargo, a través de sus historias está compartiendo los mensajes que le envían directos en los que comparten su opinión.

“Sabes Caro, por primera vez vi a alguien hablando de este punto de vista, el cual comparto totalmente, que vaina de satanizar y generalizar, gracias por ser la voz de quienes tenemos otro punto de vista tan válido y respetable. Además, quién dice que lo otro no es también moda”, le escribió una seguidora.

“Es un tema muy polémico, pero siempre hay que ver las dos caras de la moneda, nuestra labor como médicos es informar de la manera más objetiva posible. La opinión de Carolina Cruz es igual de válida a la de muchas otras mujeres que se han explantado y a las que desafortunadamente no advirtieron sobre los aspectos negativos de una explantación”, es la publicación que compartió Cruz del doctor Luis Bermúdez.