“Un par de tetas nunca nos definirán como mujeres”: Lorena Meritano a comentario de Carolina Cruz

La actriz argentina, Lorena Meritano, que tienen una consolidada carrera actoral y que padeció el cáncer de seno, se pronunció sobre los comentarios de la modelo y presentadora Carolina Cruz. Meritano publicó un contundente mensaje a través de sus redes sociales para asegurar que “las tetas nunca nos definirán como mujeres”, hablando como una mujer que tuvo que someterse a mastectomía.

“Lo que quiero decir es que no se puede satanizar solo a los implantes de senos. Yo no estoy en contra de la explantación, ni más faltaba, estoy a favor de que la mujer esté sana, se sienta bien, se vea linda y femenina. Lo que no me parece correcto es que, como fulanita en redes habla del tema, se vuelva una moda y todas saquen citas médicas porque consideran que su depresión sea por eso; entonces se sacó las puchecas, quedó como un hombre, plana como una pared y con una cicatriz horrible”, fueron las palabras que dijo la presentadora al aire.

Lorena Meritano reacciona ante comentarios de Carolina Cruz

La actriz y sobreviviente del cáncer de seno, no se guardó nada y escribió: “Un par de tetas nunca nos definirán como mujeres. Las cicatrices nos cuentan historias maravillosas de vida. Con o sin somos Mujeres y Hermosas”.

Luego agregó otras palabras, recordando el día que se vio en el espejo después de la mastectomía. “Y ese día me miré al espejo y dije: Textual. - Qué hermosa. Por primera vez en mi vida, debo reconocerlo, me vi realmente hermosa. Vi mi alma y eso si me define como mujer. Jamás un par de tetas. Mi cicatriz, luego fueron dos, me recordaba el amor por la vida y mi fortaleza”.

Finalizó diciendo: “No es mujeres contra mujeres. Nunca es por ahí. Solo hacernos cargo de nuestros errores, todas los cometemos y reconocerlos es importante. Del error nace el acierto. Seamos conscientes, empáticas, sororas, amorosas y respetuosas entre nosotras.