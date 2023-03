¿Se creía actor de Hollywood? Victor Mallarino contó por qué ya no lo vemos en la televisión colombiana

Victor Mallarino es uno de los recordados galanes de la televisión colombiana de las décadas de los 80 y 90, el actor, director y productor de cine y televisión, logró convertirse en uno de los actores más queridos y apetecidos para participar en las producciones nacionales, Mallarino participó en novelas como La babysister, El inúntil Candela, ¿Por qué diablos?, Garzón, El cartél, entre muchas otras que hacen parte de su extensa y exitosa carrera.

Lea también: Aura Cristina Geithner confesó que tiene diferentes “amorcitos”, que rondan los treinta años de edad

Pero desde hace varios años no lo hemos visto en producciones de la televisión colombiana, ha participado en proyectos audiovisuales como director y productor, como actor, ha estado en proyectos, pero para plataformas digitales, no en la pantalla chica tradicional, ¿a qué se debe esto? Victor concedió una entrevista al programa de entretenimiento Lo sé todo, allí habló de varios temas, entre esos, a qué se debe su ausencia de la televisión colombiana.

Pues al parecer a Mallarino terminaron dejándolo a un lado y no lo tienen en cuenta para la televisión colombiana por considerarlo exigente cuando de contratos laborales se trata. “Era muy fácil, era saber que yo tenía un sitio aparte para mi donde pudiera llegar y mi vestuario estuviera ahí. Les pedí que me dejaran ahí el micrófono, que yo sé cómo ponerlo. No era más. Consideraron que estaba exigiendo demasiado”, dijo en el programa en relación a su prolongada ausencia.

También le puede interesar: La patadita funciona: Así fue la primera vez de Karol G en televisión, cantando en El Show de las estrellas

Además, el artista se fue a vivir a España, ya que su madre era del país europeo, por esta razón él decidió mudarse allá para conectarse con sus raíces ‘de Madariaga’, como es su apellido materno. Al parecer con esta parte de su familia no era muy cercano, algo que ha querido remediar, reconectándose con ellos.