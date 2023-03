Nicolas y Johana Bahamón, de ‘MasterChef’, revelaron cómo vivieron el angustioso temblor

La madrugada del 10 de marzo sorprendió a todos los colombianos, cuando a las 4:20 de la mañana aproximadamente, hubo un fuerte temblor que despertó a todos. Por medio de un video, Claudia Bahamón y el jurado Nicolas de Zubiría, famosos por el programa de ‘MasterChef’, revelaron cómo vivieron el preocupante momento desde la intimidad de su casa.

Lea también: Shakira ya le dijo todo a Piqué, pero el rencor por sus exsuegros sigue en pie

Sin duda muchos usuarios se han manifestado a través de las redes sociales sobre lo terrible que fue vivir un momento de esos, sobre todo porque muchos estaban profundamente dormidos cuando fueron sorprendidos por un temblor.

Obviamente, la farándula nacional no se podía quedar por fuera, por eso Nicolas de Zubiría decidió compartir un gracioso video relatando cómo vivió el angustioso un momento

“Yo lo viví muy bien, en mi casa sonaron muchos vidrios, se cayeron retratos pero ningún pelado se despertó, así que en cucharita y a dormir” reveló el famoso jurado del programa de Rcn.

“Yo estaba soñando con que se me estaba rompiendo un prailín, pero no, sonaban los vidrios de la casa. Ya estoy traumatizada con que todo es comida. Ya me fui a dormir y listo” terminó por decir Johana

Por lo que se ve, tanto Johanna como Nicolas no sufrieron mucho respecto al susto que la mayoría de colombianos si se pegó a esa hora, pues empezaron a burlarse de aquél acontecimiento.

Lea también: Alejandra Giraldo le respondió a Carolina Cruz por su “atrevido comentario”

En redes sociales han escrito muchos comentarios incluyendo a la misma Carla Giraldo, quien comentó con un emoji de risa y un corazón y muchos otros que piden que por favor se lance ya el programa de ‘MasterChef’, que ha sido todo un éxito en Colombia.