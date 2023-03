Confirmado: Sebastián Yatra ya tiene quién le caliente la cama en las noches

Sebastián Yatra ha sido por años uno de los cantantes colombianos más famosos y cotizados de todos y sus novias han sido igual de famosas. Luego de haber terminado con Tini, Sebastián Yatra confirma su nueva relación con una española.

El cantante colombiano no solamente tenido suerte en su trabajo, sino también cuenta con un físico bastante bello y atractivo para las mujeres.

Bien dicen por ahí que los colombianos son muy cotizados en el exterior, y esta teoría resulta cierta luego de qué Sebastián Yatra ya tenido varias novias extranjeras.

Sebastián Yatra confirma su relación con Aitana

Desde hace varios meses venía sonando la posibilidad de qué Sebastián Yatra estuviera con una famosa actriz española quien aparte también es cantante.

Se trata de Aitana, la cantante de esa canción que dice “es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño tú me tienes loco”.

Se sabía que Aitana estaba con otro actor español, pero, rápidamente, después de qué se confirmó su separación, empezaron a salir con Sebastián Yatra.

Las cosas parecen bastante serias ahora que el colombiano decidió llevarla como su pareja oficial al matrimonio de Lele Pons y Guaynaa.

A pesar de qué Sebastián no compartió nada en su redes sociales, la pareja fue Vista en las historias de otros asistentes a dicho evento, por ende, no sólo confirman que están juntos sino que definitivamente están más felices que nunca.