Comportamiento de Wilder Medina en ‘La Isla De Los Famosos’ genera miedo en las mujeres de Koi

Cada día que pasa en ‘La Isla De Los Famosos’ se va conociendo la manera en la que cada uno de los participantes puede reaccionar en los peores y eufóricos momentos, así ja sido el caso del exfutbolista Wilder Medina.

En reiteradas oportunidades ha sido descotes con las mujeres de su tribu tanto en la convivencia en la playa como en el caso de las competencias, y es que a Wilder Medina no le gusta perder, y cuando algo no sale bien no duda en expresarlo.

Pero algunas reacciones a veces se salen de control y son muy mal vistas por la atleta profesional Lina Real, quien es su competencia más cercana, y también por parte de la actriz Catherine Mira.

Wilder Medina alega que Lina Real lo quiere mandar y que no permite eso, es por ello que en los testimonios individuales se ha confesado, como en el más reciente capítulo en el que la pelea por el arroz desató la tensión en la playa de Koi.

“Es un patán, le habla muy mal a las mujeres, es un grosero” — Lina Real

Según Catherine Mira el arroz era para todos, pero él siempre guardaba una aparte. Por su parte Wilder Medina asegura que él es el alfa de la tribu y que antes de las decisiones debe esperar a ver que pasa, y lo que venía era la eliminación de una tribu

“Me he dado cuenta que es una persona brusca, es grosero, es irrespetuoso, ventajoso a morir” — Catherine Mira

La nueva pelea de Wilder Medina

Luego del proceso de eliminación de Espartos y la conformación de solo dos tribus ambas se enfrentaron y en una de las tandas le tocó a Wilder Media competir con Catherine Mira y los gritos de su parte no se hicieron esperar.

Por lo que al terminar la competencia en la que perdieron los exmiembros de Espartos quedaron atónitos al ver la reacción del exfutbolista. En el camino de regreso Paola Usme le consultó el motivo que lo hace ponerse así y las respuestas le causaron miedo a la creadora de contenido Paola Usme.