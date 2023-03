“Me quería pelear a los puños “: Wilder Medina estalló tras polémico resultado en ‘La Isla De Los Famosos’

Una polémica se vivió en el último capítulo de ‘La Isla De Los Famosos’ la fue protagonizada por el exfutbolista Wilder Medina contra dos de los participantes de la tribu Amazonas y el equipo de producción.

Puede leer: Así ha sido la humillación de Amazonas a Tania Valencia en ‘La Isla De Los Famosos’

Todo se dio cuando Koi y Amazonas despacharon a Espartos en la prueba de beneficio que serian dos pizzas y gaseosas para el primera lugar, y tres pedazos de pizza para el segundo lugar.

En la prueba tenían que participar al mismo tiempo dos miembros de la tribu, sacar una llave de un laberinto, atravesar una piscina con un tronco, meterse por unos obstáculos, seguidamente caminar sobre unos listones de madera, tumbar unas piezas de rompecabezas y armarlo.

La prueba decisiva contaba con el mismo mecanismo, un participante avanzaba y no podía salir de una plataforma hasta que el otro no llegara al siguiente extremo. La pelea estuvo más que reñida, pero Wilder Medina y Lina Real olvidaron en la etapa final la regla y avanzaron juntos.

Por su parte Camilo Pardo y Aco Pérez se guiaron de acuerdo a los lineamientos por lo que hicieron el reclamo. De inmediato surgió una acalorada discusión entre Wilder Medina de Koi y Aco Pérez de Amazonas.

Ante esto el equipo de producción tuvo que revisar las grabaciones para saber cual de las dos parejas era la verdadera ganadora. Y en efecto fue Amazonas quien cumplió con las reglas establecidas.

“Hemos ganado cumpliendo las reglas que nos habían dicho antes del juego y es que ningún jugador podía avanzar si el otro no estaba en el círculo del escudo. Ahí están las cámaras, las reglas son unas solas. Y no hay que ponerse como se pone Wilder, que no sé porque ese comportamiento tan feo, tan barriobajero, que no viene a cuento, aquí cada uno tiene una carrera detrás, que el país conoce como para dar unos de estos tan barriobajeros que no vienen a cuento por una pizza”

— Aco Pérez