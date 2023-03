¿Todo por Breiner? Participantes fueron eliminados tras fuerte rumor de amorío que logró desestabilizarlos

‘La Descarga’ es uno de los programas más reconocidos del canal, ya que cuenta con grandes personalidades como: Marbelle, Gusi, Maía y Santiago Cruz. Sin dejar de lado, el talento de cada uno de los participantes de quienes no solo se conocen sus voces sino que también sus personalidades a través de la convivencia en el campamento y que en varias ocasiones les ha pasado factura a la hora de sus presentaciones.

Durante la emisión de este 7 marzo el supuesto rumor sobre un amorío entre Laura Azul y El Puma no se hizo esperar, luego de que Breiner lo hiciera saber en conversación con el resto de sus compañeros. El primer eliminado fue El Puma quien se vio afectado por la situación que atravesaba con varios de sus compañeros y que para muchos logró desestabilizarlo más de la cuenta.

Aunque los comentarios no se hicieron esperar, Laura Azul no contuvo el llanto y tuvo que ser controlado por sus compañeros. Sin embargo, esta noche fue el momento de su presentación en la que cayó en varios errores, pero contó con el apoyo de Maía quien hasta lloró con ella tras el sentido momento. El veredicto final estuvo a cargo del resto de los mentores y decidieron que Laura Azul no estaba a la altura del resto de sus comentarios en esta presentación y por tal motivo debería abandonar el campamento.

La reacción de sorpresa por parte de sus compañeros no se hizo esperar en donde indicaron que no podían creer que alguien con tanto talento abandonara la competencia. Por su parte, Laura aseguró que ya deseaba irse que estaba cansada y deseaba estar con su esposo luego de algún tiempo de estar separados.

Finalmente, llegó la hora de despedirse del campamento y Breiner, quien realizó el supuesto comentario la llamó no solo para despedirse, sino que también para pedirle disculpas por lo ocurrido e incluso le regaló una de sus chaquetas para que Laura pudiera recordarle. Además, reiteró que él solo hizo un comentario con algunos de sus compañeros, pero no fue quien lo reveló con los demás. La concursante agregó que todo estaba bien, pero enfatizó que si logró desestabilizarse.

