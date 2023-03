¿Confirmó ruptura? Daniela Álvarez soltó ‘detallitos’ y afirman que está de vuelta a la soltería

Daniela Álvarez es una reconocida exreina de belleza y presentadora quien ha hecho parte de los principales canales naciones, logrando participar en producciones como: ‘Estilo RCN’, ‘Desafío super regiones’, ‘W Radio’ e hizo parte del noticiero ‘CM&’. Sin dejar de lado, que ha decidido llevar a cabo otra faceta esta vez como empresaria a partir de su marca personal enfocada en joyas, accesorios y ropa.

A pesar de su éxito, no todo ha sido perfecto para la presentadora, pues ha tenido que atravesar algunos problemas de salud en los que contó con el apoyo de su familia y meses conoció el amor con el actor Daniel Arenas. La pareja confirmó su noviazgo en el año 2021. Sin embargo, desde hace algunas semanas se viene rumorando su ruptura, luego de que el hombre diera un beso a una de sus compañeras de set en medio del programa ‘Hoy día’.

Aunque ninguno de los dos se ha referido al tema, lo cierto es que sus apariciones las que fueron constantes durante el último tiempo no se volvieron a presentar, siendo esta para sus seguidores una de las pruebas más claras de su ruptura. Sin embargo, la prueba, quizás más contundente sería que la barranquillera estuvo hace algunos días en Miami celebrando el cumpleaños de uno de sus amigos y quien brilló por su ausencia fue Daniel. Sin dejar de lado, que resaltan que Arenas reside allí actualmente y resulta imposible que no hayan compartido si tuvieran una relación.

Y es que este no serían las únicas pruebas, pues Daniela sigue en Estados Unidos en donde aprovechó para destacar los avances que ha tenido desde la amputación de su pierna. La reconocida presentadora aseguró: “Antes iba en silla de ruedas a los parques me dolía y me cansaba, hoy puedo caminarlo sin dolor ni molestias”, indicó en medio del clip en el que se le ve visitando uno de los parques de Disney World.

Seguidamente, reveló que su muñon es largo y ahora si puede disfrutar y montarse en cada una de las montañas rusas, siendo este un logro que la hace muy feliz. Finalmente, no dudó en reiterar su apoyo a quien sería su acompañante en medio de todo este camino, una de sus amigas. Lo cierto es que la barranquillera anda más feliz que nunca tanto a nivel personal como profesional, sin embargo, las preguntas de sus seguidores con respecto a Daniel no se han hecho esperar, pues andan pendientes de cada una de sus apariciones.

