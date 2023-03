Sara Uribe dice que ya quiere una relación ¿Quién será el sucesor de Guarín?

Sara Uribe sigue siendo una de las solteras más codiciadas de toda Colombia y es que su belleza y espectacular figura deslumbran a más de uno, pero por ahora su corazón seguirá al parecer solito.

Y es que recientemente, a través de sus historias en la red social Instagram, durante la dinámica de preguntas y respuestas, la modelo contestó a una serie de interrogantes en las que se le cuestionaba si tenía o no una relación con el cantante Alex Giraldo.

Sara Uribe no dejó de responder, pero lo hizo con una sonrisa bastante picara en la que negó tener una relación de pareja con él y soltó otros detalles al respecto de lo que es su vida amorosa.

“Pues no estoy solita ¿No les quedó claro? Alex les dijo que ella solita podía, no estoy con Alex, lo admiro demasiado, me encanta su familia, los quiero demasiado, pero no, fue netamente laboral, estoy solita, estoy feliz solita, pero ya quiero como un noviecito que me arrech… bien bueno”, dijo en primera instancia Sara Uribe.

La pregunta tiene su raíz por el video ‘Ella Solita’ del cantante en el que la empresaria Sara Uribe es la protagonista del material audiovisual.

Seguidamente le fue hecha otra interrogante en el que la seguidora le planteaba lo que parece ser su situación actual producto de un aparente desamor que decía así “¿Lo voy a olvidar? ¿Algún día voy a mostrar mi brillo como lo haces tú verdad?”.

De nuevo la también exparticipante de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’ respondió de manera directa y concisa sobre lo que se vive en ese proceso y aseveró que en efecto pronto retomará todas sus energías para salir adelante.

“Olvidarlo no, mi amor, pero si vas a volver a brillar. Te lo prometo. Y vas a hacerlo con más fuerza. Mas luz e intensidad”, finalizó Sara Uribe.