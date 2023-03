¿Nueva profesión? Juan Diego Alvira mostró su talento oculto y dejó a más de uno sorprendido

Juan Diego Alvira es un reconocido periodista y presentador, quien inició su carrera en City TV. Años más tarde, se convirtió en parte del equipo de noticias Caracol convirtiéndose en el personaje más querido por los televidentes. Sin embargo, decidió tomar un nuevo rumbo en revista Semana, pero luego de algunos decidió dar un paso al costado.

Aunque el ibaguereño no ha revelado cuál será su próximo rumbo, al parecer, ya existirían algunas ofertas en Univisión y CNN. Sin embargo, mientras que se confirma el tema, Alvira no ha perdido el tiempo incluso ha optado por aprovecharlo al máximo, especialmente con su hija, María del Mar y su esposa, Ana María Escobar.

Le puede gustar: Marbelle reveló que el escándalo de Nicolás Petro es simplemente su nuevo “emprendimiento”

Así lo ha hecho saber a través de su cuenta de Instagram, en donde se ha dejado ver llevando a su hija al colegio mientras las muestras amorosas son más que evidentes. Asimismo, se mostró muy felices en compañía de sus mascotas, dos perros bulldogs, en donde aseguró que a pesar de que son inquietos, desordenados y que en ocasiones no le hacen caso habían robado su corazón.

Pero, esta no fue la única aparición que tuvo el periodista, pues hace pocas horas compartió un clip en el que se le ve acompañado de varios caninos mientras que ellos estaban al pendiente de cada uno de sus movimientos. Alvira indicó: “Podrían decir ustedes que soy un encantador de perros, los tengo más dominados que nunca”.

También puede leer: Lele Pons reveló todo lo que tuvo que hacer para conquistar a Guaynaa

Momentos más tarde, enfatizó que simplemente se trataba de las famosas patas de pollo, con las que se divierten en cada momento del día y por tal motivo sus mascotas estaban tan juiciosas por aquel momento. Lo cierto es que ante sus declaraciones las risas no pudieron faltar por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en preguntarle si este sería su nuevo rol e incluso resaltaron que no le iría nada mal.