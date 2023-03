Juan David Echeverri y Valerie Domínguez se pronuncian tras polémica y barrieron el piso con los criticones

Juan David Echeverri y Valerie Domínguez publicaron un video en el que intercambiaron el estilo de ropa con un mensaje sobre lo que son los estereotipos de género, esto luego de que días atrás un video con su hijo Thiago desató la polémica.

Puede leer: Juan David Echeverri arremetió contra seguidor por criticar a su hijo con Valerie Domínguez

Es de recordar que en aquella publicación le hicieron una moña al niño y fueron al parque a pasar el día en familia, pero tras el post algunos miembros de la comunidad digital atacaron a la pareja por el aspecto del pequeño.

Pese a que en su momento Juan David Echeverri y Valerie Domínguez se enfrentaron a los malos comentarios ahora han decidido recrear una publicación en la que intercambian sus roles y con el que buscan no solo educar a la población, sino resaltar que sobre la crianza de los hijos ajenos nadie debe opinar.

“No somos un monolito, somos la suma de muchos factores (masculinos y femeninos). Nosotros nos hemos preocupado más en ser, sin ponerle etiquetas a lo que somos. Lo único que somos al 100 % es nosotros mismos, y eso es lo único que nos debe preocupar. Este contenido va dedicado a todos los papás que han permitido a sus hijos ser y explorar, aún bajo la mirada inquisidora de la sociedad”, se lee en el post de Juan David Echeverri y Valerie Domínguez.

“La orientación sexual no define la calidad humana de las personas. Thiago es un niño feliz, esperamos que ustedes también lo sean” — Juan David Echeverri y Valerie Domínguez

Indican que los colores, los peinados y la ropa no tienen género, no definen a las personas y son solo parte del imaginario social. Además, que la moña que le pusieron a Thiago es porque él lo reconocer en Valerie Domínguez, así como con Juan David Echeverri, por lo que les encanta que se identifique con los dos. Finalizaron indicando que la vida es una experiencia individual y que la realidad de las personas no es la misma a la de otros.