“Coman caca, soy gorda y qué”: Chichila Navia reveló la odisea que atravesó con su familia debido a su peso

‘Chichila’ Navia es una reconocida actriz quien ha hecho parte de innumerables producciones desde muy corta edad, en las que se destacan: ‘Oki Doki’, ‘Pa’ quererte’, ‘Garzón’, ‘La primera vez’, entre otras. Sin dejar de lado, que a lo largo de las distintas grabaciones encontró el amor con el también actor Santiago Alarcón con quien lleva más de 13 años y fruto de esta unión nacieron sus dos hijos, María y Matías.

La huilense fue una invitada especial al mundo proyecto de su esposo: ‘Meterse al rancho’, para revelar varios detalles de su vida, los cuales resultan ser desconocidos para muchas personas y que mejor entrevistador que su pareja para llevar a cabo este rol. Uno de los temas que más llamó la atención a lo largo de este fue que muchas personas la recuerdan, según Alarcón, como la ‘gordita’ de Oki Doki’, en donde indagó sobre cómo se sentía al respecto.

Navia inició su relato indicando que toda su vida tuvo que lidiar con este tema, pues su familia siempre ha tenido una obsesión con este tema: “Es como, ¿qué tan gordo estás?”. De acuerdo con sus declaraciones esta lucha vendría de generación en generación, ya que desde su abuela se repiten estos mismos comportamientos, sin embargo, no sabe si antes de ella también esto estaba naturalizado, al parecer, habría preferido no indagar mucho más en el tema.

Seguidamente, la actriz aseguró: “Yo desde que nací, nací y me fui engordando y entonces era como una bebé gordita y esto era un drama para mi mamá, para la familia en general”. ‘Chichila’ enfatizó que ella tuvo que enfrentarse durante toda su infancia a nivel familiar a esto que se podría catalogar como “gordofobia” que existía. Cabe resaltar que desde muy corta edad ha hecho parte de la televisión e incluso la condicionaban con algunos de los papeles: “Si te adelgazas vas a trabajar en el programa”.

En medio de sus declaraciones, Santiago intervino con el fin de preguntar qué edad tenía en aquel momento. La actriz aseguró que contaba con 10 años de edad y deseaba ser parte de ‘Maximini’, sin embargo, una de sus tías y su mamá le informaron que la condición era que bajara unos kilos, tras su urgencia por querer que adelgazara. Incluso reveló que su mamá le puso una cadena a la alacena en donde estaban algunas golosinas y galletas con el fin de que ella no las consumiera.

Asimismo, enfatizó que la situación no es como ahora, pues actualmente existen conversaciones bastante abiertas con respecto a este tema, donde también existe la denuncia frente a este tipo de casos, sin embargo, esta no fue la época que le correspondió a ella: “Tuve que enfrentarme durante muchos años de mi vida a la gordofobia. Era como si algo estuviera muy mal en mí”. Finalmente, la actriz reiteró que luego de hacer una serie de análisis logró ver que el problema nunca fue ella, la culpa que sintió durante varios años y los problemas con la comida fueron a causa de su entorno y hoy no siente ningún rencor con familias, pues también crecieron con las mismas ideas.