Melissa Martínez arremetió contra seguidora por decir lo que no era Foto: Instagram @melissamartineza

La periodista Melissa Martínez sigue siendo el epicentro de los comentarios tras separarse de Matías Mier y desde entonces sus redes sociales han sido observadas por miles de seguidores ante cualquier pronunciamiento.

Así ha quedado demostrado recientemente en una de sus publicaciones en la red social Instagram, en la que aparece en su establecimiento comercial al lado de un hermoso arreglo de flores, que terminó siendo más polémico que otra cosa, debido a las presunciones sobre quién lo envió.

El detalle compuesto por más de un decena de rosas rojas y blancas fue el epicentro de las críticas por parte de algunos miembros de su comunidad digital, a lo que la periodista no dejó de contestar. “Contaron por ahí que ella misma pide y paga los ramos a domicilio”, se lee en uno de los comentarios.

Pero tiempo más tarde las palabras no pasaron desapercibidas por Melissa Martínez quien respondió “Y tu mamá creyendo que eras avispaooooo 😂 😂 😂 😂 😂 no ve que es decoración para mis tiendas 😂 😂 😂 😂 😂 😮 😂 😂 😂 😂 😂 😂 aunque algunas no las publico 😮‍💨 😂 🤣 🤣 🤣”.

Como era de esperarse las reacciones de los demás seguidores no se hicieron esperar y de inmediato pasaron a hacer sus respectivos comentarios en apoyo a Melissa Martínez ante el ataque de sus detractores. Pues algunos aseguraron que la usaría lo único que quería era llamar la atención y crear polémica.

La serie de fotografías de Melissa Martínez la acompañó con un gráfico en el que enumera lo que sería una serie de metas que se deben cumplir. Algunos recordaron que una de las frases que caracterizó el año 2023 tiene que ver con un hecho similar, se trata del tema ‘Flowers’ de la cantante Miley Cyrus, que es una indirecta a su ex, en el que asegura que ella misma puede comprarse sus flores.