Así ha sido la humillación de Amazonas a Tania Valencia en ‘La Isla De Los Famosos’

No ha pasado un día desde la llegada de Tania Valencia a ‘La Isa De Los Famosos’ en la que no haya dejado de ser ignorada y tratada con distancia, pese a la excelente energía que transpira.

Y es que la joven se ha mostrado más que dispuesta a darlo todo para poder destacarse en la competencia ayudando a su tribu a obtener los mejores beneficios en cada prueba, pero sigue teniendo varios obstáculos por delante, y no son más que sus propios compañeros.

Los actores Margarita Reyes, Catalina Londoño y Aco Pérez son los protagonistas de la mayoría de los desplantes hacia Tania Valencia y es que de frente una ha sido la actitud y en los testimonios otra ha sido la cosa.

Recientemente ocurrió cuando daba una opinión sobre el ataque de asma que sufrió Valentina Taguado en la competencia, en la que calificó como delicada la situación haciendo una referencia de lo que se debe hacer, cuando fue interrumpida por Aco Pérez quien le dijo “¿Tú sabes de asma también?” en tono irónico.

“Ellos son de un veneno de la ironía, y hasta un poco altanero cuando son tan sarcásticos con cualquier cosa que digo. Es un grupo que en general no le gusta la gente que se exprese y no se quieren adaptar a una energía diferente, y entonces ‘no me quiero adaptar, la culpa es tuya ¡Cállate!’ Tienen conmigo una actitud fría, todo es malo” — Tania Valencia

Entre tanto Catalina Londoño dijo que se irá quedando apartada de no acoplarse, y que además es invasiva. Y a medida que trascurren los días convivencia en vez de mejorar va de mal en peor, y así ha quedado claro en los últimos capítulos. Pues Amazonas tuvo que sentar a una persona para tener misma cantidad de jugadores en playa, ya que Koi y Espartos poseen cinco cada uno.

“Quería participar, lo que sí no me pone contenta y creo que se contradicen es ‘para que vayas acoplándote al equipo’ y yo dije en mi mente cómo me voy a acoplar en el equipo si no me dejan participar en el equipo” — Tania Valencia

Ante esto el actor Aco Pérez, al ver la molestia evidente en la concursante abogó por la estrategia que ellos vienen practicando como tribu que les ha permitido ganar en casi todas las pruebas tras la reorganización de concursantes.

“Bueno, Tania tiene que entender que nosotros ya venimos con un ritmo de trabajo ganador, y lo que funciona es mejor no cambiarlo, los equipos ganadores tienen que ir siempre” — Aco Pérez

La incógnita por la inmunidad

En esa tribu tienen un gran temor y no es otro que perder la inmunidad grupal y someterse a la individual y que ella la gane.

“Si nosotros llegásemos a perder la inmunidad y nos tocara votar por alguno de nosotros pues obviamente todos los votos serían para Tania” — Aco Pérez

Pero entre tanto ella no ha perdido tiempo y aseguró que ha revisado la playa en la que está de arriba abajo buscando el ídolo de inmunidad que le permitiría salvarse en casa de llegar al concejo tribal y sea ella la eliminada.