Margarita Reyes terminó llorando por este motivo en ‘La Isla De Los Famosos’

En ‘La Isla De Los Famosos’ el presentador Tatán Mejía le pidió a los líderes de tribus información sobre quien es la persona más perezosa de sus tribus, y cuál es la menos confiable y esto significó una dolora perdida para Margarita Reyes de Amazonas.

Puede leer: “Me quería pelear a los puños “: Wilder Medina estalló tras polémico resultado en ‘La Isla De Los Famosos’

Tras conocerse los nombres una noticia llegó, y es que tendrían que escoger entre los perezosos o los menos confiables para ser cambiados de equipo. Lo que desencadenó un quiebre entre los tres líderes ya que no se pusieron de acuerdo en la negociación.

Ante esto Tatán Mejía anunció que la consecuencia ante el desacuerdo es que ellos pasarían a ser los participantes que serían removidos, por lo que de nuevo “los dioses” tuvieron la respuesta.

Es así como al sacar la piedra la actriz Catalina Londoño fue removida a la tribu Koi, mientras que el boxeador Eleider Álvarez siguió en Espatos y el cantante Juan Palau le tocó ingresar a la tribu Amazonas.

La salida de Catalina Londoño significó una tristeza para la actriz Margarita Reyes ya que ambas venían juntas desde la llegada a la isla Saona, quedaron en la misma tribu y eran básicamente las fundadoras de las Amazonas.

“Nos descompone a las dos en muchas maneras, a mí porque se va una guerrera de mi tribu, una amiga, y alguien que a mí también me fortalece emocionalmente, es que inmediatamente me dan ganas de llorar. Se me fue Catu y me desorienta mucho porque es mi Amazonas, la que me quedaba, es como mi palo a tierra. La voy a extrañar mucho, pero sé que va a llegar a la unificación”

— Margarita Reyes