“La gente es muy interesada”: Hija de Natalia París reveló lo bueno y malo de los famosos

La hija de la DJ Natalia París y también actriz en formación Mariana Correa, mejor conocida en redes sociales como Nana París, participó en la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram y reveló algunas verdades.

Nana París, fue cuestionada sobre qué es lo bueno y lo malo de ser hija de famosos, y ante esto ella no dudó en contestar lo que piensa al respecto de una manera más que directa a ese miembro de su comunidad digital.

Sus respuestas las basó en lo que ha sido su experiencia a lo largo de los años, confesando con lo que se ha topado, lo que han creído de ella y lo que pasa luego de conocerla desde otro aspecto.

“La malo es que la gente es muy interesada, cuando se dan cuenta quién eres se acercan a ti por puro interés y no por conocer quién eres realmente. También la gente juzga mucho y creen que soy una persona caprichosa o que me creo mucho, pero después se dan cuenta que no es así”, dejó ver en sus historias de Instagram Mariana Correa.

Precisó que ha visto de cerca como quienes inician su escalada en la denominada fama se pierden del sendero de la igualdad y empiezan a ver con otros ojos a las personas, pese a estar en igualdad de condiciones y dejan de tener la humildad que tuvieron en un principio.

“Y lo bueno es que la fama no me dispara el ego porque ya sé lo que es (yo no me considero famosa, pero la he visto de cerca) para mí todas las personas son iguales y ante todo debe primar la humildad, entonces siento que cuando algunas personas no conocen la fama y la obtienen se les olvida que todos estamos en el mismo nivel. Se les olvida la humildad”, agregó Mariana Correa.