¿Cuándo se va Shakira para EEUU? ya hay fecha definida para su partida lejos de Piqué y Clara Chía

Es casi imposible que no haya una persona que no sepa quienes son Shakira y Piqué, y no precisamente por la gran carrera musical de la colombiana o la historia que marcó en el fútbol el español con el Barcelona y la selección de su país, todo esto ha quedado eclipsado por el melodrama que vienen protagonizando desde hace varios meses, en el que por supuesto está incluída la joven Clara Chía Martí.

Lea también: No solo le dijo ‘fue una chimba’: Karol G contó lo que le expresó Rihanna cuando se encontraron

Desde que se escucharon los rumores de una posible infidelidad por parte del español con una joven con la que trabajaba y de la cual la colombiana se habría dado cuenta porque se le comieron la mermelada que tenía reservada, todo empezó a tomar colores de guión de una película que ningún creativo hubiese pensado escribir, eso sumado a la banda sonora que hizo Shakira junto al productor argentino Bizarrap y su despliegue mundial, que volvió tendencia la Music sessions 53, gracias a todos los mensajes que se pudieron conocer.

Hacen de esta historia algo a lo que es imposible quitarle los focos de encima, eso sin incluir los temas de ‘Monotonía’ y el mas reciente ‘TQG’, junto a Karol G, o los conflictos entre la familia de Gerard y la barranquillera, la custodia de lo niños, los paparazzis, en fin, siempre hay algo llamativo. Lo más reciente es el viaje de Shakira para EEUU, pues desde que se dio la separación oficial se habló del deseo de la colombiana de estar estar lejos de Piqué, su nueva novia y todo el ‘culebrón’ que se ha generado.

También le puede interesar: Así se veía Clara Chía antes que Piqué y Shakira la volvieran famosa con su melodrama mediático

Pues ya hay una fecha definida para este viaje, o eso es lo que aseguran desde España, de acuerdo a la información de los expertos en farándula. Shakira se irá el 1 de abril para Miami junto con sus hijos Sasha y Milan, allí la colombiana tiene una casa muy bien dotada en un sector exclusivo, en la que piensa iniciar una nueva vida, claro está, Piqué puede ir a visitar a sus hijos cuando quiera, eso sí, sin su nueva novia.