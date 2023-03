No solo le dijo ‘fue una chimba’: Karol G contó lo que le expresó Rihanna cuando se encontraron

A nadie le cabe duda que Karol G es una de las artistas más reconocidas de la actualidad, todas las canciones que lanza terminan ocupando los primeros lugares de los rankings mundiales. La paisa ha logrado ganarse un lugar en el mundo del reguetón, en donde usualmente son más comunes los artistas masculinos. La artista no solo es exitosa con sus grabaciones, también lo hace en las presentaciones en vivo en donde suele tener toda la boletería agotada.

Actualmente la paisa es noticia mundialmente por su canción ‘TQG’, que hizo al lado de Shakira, después de ese lanzamiento musical, la ‘bichota’ ha sido tendencia y ahora muchas personas quieren saber más detalles de la vida de la cantante urbana, sobre todo en España, en donde es muy conocida la barranquillera por su ex relación de pareja con el futbolista español Gerard Piqué, pero de Karol no se sabe tanto, por eso los medios de este país han buscando a la paisa para conocer más de su vida.

A ella a invitaron al programa ‘El hormiguero’ uno de los más conocidos de España, allí por su puesto hablaron de su canción junto a Shakira, pero también abordaron otros temas, entre esos el del encuentro entre Karol y Rihanna tras su presentación en el Superbowl. Muy emocionada la nacida en Medellín dijo:

“En realidad, todavía no sé cómo se dio eso porque no tenía ningún contacto, nada que me llevara a ella, pero así se dan las cosas. Yo creo que cuando uno las manifiesta pasan como sea. Conocerla fue increíble, yo estaba temblando... entré y le dije: Perdón, estoy temblando como una fan, me dijo algo que yo traté de contenerme y no llorar, me dijo que le encantaba la forma en la que me expresaba en las redes sociales”. “Ella me dijo a mí que quería su cuerpo por como yo me expresaba en las redes sociales y eso me hizo llorar... fue demasiado especial”.