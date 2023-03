Yeferson Cossio se refirió a su consumo de drogas con una publicación en redes sociales

Yeferson Cossio es uno de los generadores de contenidos más conocidos de Colombia y quizás de Latinoamérica. Hace varios años se dio a conocer en sus redes sociales por las bromas, retos y por compartir contenido de su vida diaria. El paisa ha sabido mantenerse con los años en el ‘top’ de los llamados ‘influencers’ que más facturan gracias a las redes sociales, muestra de ello son sus exóticos viajes, propiedades lujosas, automóviles de alta gama y demás gustos que se da y no se cansa de exhibir.

Lea también: Yeferson Cossio regaló dinero por montones a los vecinos del barrio en donde vivió antes de ser famos

Un tema que llama la atención de Cossio es su amor por los animales, en diferentes ocasiones ha expresado que su sueño es poder construir un refugio gigante para perros, en el cual ya está trabajando desde hace varios meses y en el que no tiene ningún problema en invertir grandes sumas de dinero, que por fortuna no le faltan y ha sabido invertir en este objetivo. Algo que ha sido reconocido por sus seguidores y por organizaciones que le han hecho públicamente menciones reconociendo su labor.

Otro hecho, no menos importante en la vida del generador de contenidos, es el consumo de drogas, Cossio se ha referido en varias ocasiones a esto y por el contrario a lo que se podía pensar, no ha negado que ha caído en este oscuro mundo, en el que suelen verse involucradas personas famosas y con dinero, como es su caso particular, sumando que además es joven y está a la vista pública hace años.

También le puede interesar: Yeferson Cossio reveló cuánto gana por video y asegura que es el público el que idiotiza al influencer

Para fortuna del generador de contenidos ha hecho lo necesario para salir de este mundo y cada que tiene la oportunidad lo recuerda, precisamente en su más reciente publicación aprovechó que su perro Yackie está de cumpleaños y escribió un mensaje en el que se refirió a su mascota y además al tiempo que lleva sin consumir drogas.