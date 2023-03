Andy Rivera afirmó que una segunda oportunidad no se pudo dar ¿A quién se refiere?

No especificó si se trata de la letra de una canción o es de verdad un mensaje de despedida, pero el cantante Andy Rivera habló de intentos, de motivos forzados y hasta de irse para no volver.

“Soy paciente antes de irme, soy de los que entiende de segundas oportunidades, me gustan los intentos, pero también entiendo q las cosas forzadas no saben a nada y que si me voy…. Es porque ya lo intenté todo y no queda más q probar. Así que si me voy es para no regresar”, se lee en la publicación.

Soy paciente antes de irme, soy de los q entiende de segundas oportunidades, me gustan los intentos, pero también entiendo q las cosas forzadas no saben a nada y que si me voy…. Es por que ya lo intente todo y no queda más q probar. Así q si me voy es para no regresar. — Andy Rivera (@AndyRivera_) March 2, 2023

Las reacciones de sus seguidores

Tras la publicación del intérprete de ‘Alguien Me Gusta’ muchos de los miembros que forman parte de toda su comunidad digital se volcaron al post entre reacciones muy dividas, pues algunos le dan apoyo y otros aseveran que se trata de su ex.

“De allí la frase ‘No sabes cuánto amor me costó dejarte ir’, alejarse de alguien cuando aún se le ama es un doble acto de amor tanto propio como hacía esa otra persona, porque estás aceptando que funcionan mejor lejos el uno del otro y que no es momento de estar juntos. ❤️‍🩹” y “Solo una persona que sanó, perdonó y entendió es capaz de darse 2das oportunidades y volver a darlo todo sin rencores ni pasados, no es olvidar ni perdonar a medias es volver a construir con más ganas lo que no se pudo en el primer intento”, destacan entre los comentarios.

Ante la situación algunos recordaron que su ex, la modelo Lina Tejeiro, estuvo hace poco haciendo los tramites correspondientes para solicitar su visa, ya que hay un posible viaje a los Estados Unidos, por lo que algunos creen que se van a encontrar.

Cuantas veces has dicho eso? 😂😂😂😂 y siempre vuelves con la única mujer que te hace feliz. — Erika Marcela Rivera R (@erimrivera_) March 2, 2023

Los dos se fueron para no regresar, hasta que se encuentren por casualidad 😈 — Pablo Nefuga (@NefugaP) March 2, 2023