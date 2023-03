Alejandra Serje preocupa a sus seguidores por una serie de mensajes que publicó

Verla presentar llena de energía es una de las características principales de Alejandra Serje, pero tal parece que detrás de la sonrisa hay una historia más. Y es que recientemente por medio de su red social Instagram abrió su corazón a la comunidad digital.

Indicó que quiso compartir con su público un momento que definió como vulnerable y que se encuentra en un proceso de sanación en el que interviene la paz y el miedo.

“Comparto esto, no con el ánimo de que me veas en mis momentos vulnerables y le des el lugar a la crítica o el juicio, bueno de hecho estás libre de hacerlo, sin embargo, lo comparto porque aquí, donde me ven fuerte y resiliente existe un ser humano que se está sanando y que busca una mejor versión de sí mismo. Y desde lo más sincero de mi corazón te invito a que sientas el miedo, lo observes, encuentra tu paz y sobre todo sé un adulto”, escribió en primera insyancia Alejandra Serje.

Indicó que la autorresponsabilidad es el primer paso para sanar el corazón pues el ego inconsciente no es a su juicio tan malo y reiteró que es lo que ayuda a diferenciar a una persona de las otras.

Precisó en su texto que el cerebro no está diseñado para olvidar, pero su para aprender, por lo que es prioritario crear nuevas rutas y enseñarle lo que se quiere. Al tiempo que añadió en sus palabras que la culpa es la señal más clara para que una persona se tenga a ella como prioridad.

“El miedo sale a defenderme en mi instinto de supervivencia. Así termino mi clase de hoy con lagrimas de conciencia, lagrimas de orgullo, lo eso logrando” — Alejandra Serje

Finalmente añadió que la conciencia desde la autorresponsabilidad es saber que no se necesita de nada por lo que hay que decirles adiós a las creencias limitantes.