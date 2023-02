Tata Becerra contó el delicado momento que vive la mamá de Peter Manjarrés

Fue durante la dinámica de preguntas y respuestas que, a María Alexandra Becerra, conocida como Tata Becerra, le increparon sobre lo que fue su ausencia en la celebración de los Carnavales de Barraquilla.

La pareja de “El Caballero del Vallenato” Peter Manjarrés se sinceró sobre el motivo y reveló que la salud de su suegra, Imelda Margarita Romero Porto, madre del cantante, no está en un buen momento.

“Dios mío, está es la pregunta que ustedes no se imaginan como tengo de lleno con esta pregunta de por qué no pasé los Carnavales en Barranquilla, no estamos pasando por una situación fácil en la familia con mi suegra. Está bastante delicada”, indicó en primera instancia María Alexandra Becerra.

Precisó que ante la situación se repartieron los cuidados de Imelda Margarita Romero Porto para que el odontólogo y cantante de vallenato pudiera cumplir con los compromisos que ya tenía en Barranquilla.

“Decidimos dividirnos para que las niñas y yo estuviéramos con mi suegra mientras Peter terminaba los Carnavales en Barraquilla. Ya gracias a Dios llega mañana. Me le quito el sombrero a Peter por hacer un gran carnaval, poder cumplir con todas sus presentaciones, por todo lo que está pasando pues, pero bueno, todo en el tiempo de Dios”, agregó en sus historias de Instagram María Alexandra Becerra.

¿Qué tiene la mamá de Peter Manjarrés?

Es de recordar que, en el pasado, el reconocido artista reveló que Imelda Margarita Romero, su mamá y uno de los amores de su vida, le descubrieron un cáncer de colon que empezó a deteriorar su salud rápidamente.

A partir de ese momento, la mamá de Peter Manjarrés se sometió a distintos tratamientos y cuidados para combatir esta dura enfermedad, afirmando que es un milagro de Dios que ella siga viva y luchando para recuperarse mucho más.