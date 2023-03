Mientras muchos la tienen como amor platónico, Esperanza Gómez confiesa cuál era el suyo en Colombia

Esperanza Gómez es una reconocida actriz colombiana que lleva varios años en el mundo del cine para adultos, en donde ha logrado posicionarse como una de las celebridades más reconocidas. La caldense ha logrado aprovechar su reconocimiento para involucrarse en otras facetas del mundo del espectáculo logrando mostrarse más allá de las producciones en las que participa, incluso ha incursionado en temas empresariales con diferentes productos.

La caldense ha logrado con el tiempo ganarse un espacio en el mundo del espectáculo colombiano, aunque antes era reconocida por quienes veían sus películas, de un tiempo para acá es invitada a diferentes programas en los que da entrevistas y cuenta detalles de su vida, más allá del tema de las escenas con contenido explicito por las que es famosa mundialmente.

Precisamente en una de estas entrevistas a las que es invitada, en ‘Los 40 urban’ contó varios detalles de su vida, por su puesto algunos relacionados con su vida como actriz, en la que contó empezó a los 28 años, pero también habló de otros temas más íntimos relacionados con su vida personal, como quien era su amor platónico cuando no era tan reconocida popularmente.

Ante esto el nombre que reveló fue sorpresivo, pero no tanto, Marcelo Cezán, el actor y presentador era quien le robaba los suspiros en su juventud, “Cuando el recién empezó, o sea, para mí de Colombia uno de los sex simbol en esa época era Marcelo Cezán y me encantaba Chayanne (…) y Marcelo Cezan me parecía muy por el estilo de Chayanne, y de hecho yo lo veía cuando salió en ‘Lolita’ y yo decía -Papasito- me parecía un hombre muy atractivo”, aseguró Gómez.