Juan Diego ‘picarón’ entrevistó a Esperanza Gómez y casi la hace gritar “Qué rico ...”

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más conocidos de Colombia, el recorrido en la televisión con su forma particular de informar en la que siempre le imprime un estilo particular de contar las noticias han hecho que el ibaguereño sea una de las personas de medios más seguidas tanto en los medios tradicionales como en redes sociales, con su salida del canal Caracol se pensaba que podía perder protagonismo, pero en Semana, en donde trabaja ahora se ha sabido reinventar, incluso haciendo reportajes que antes en el otro medio quizás no era posible lograr.

Precisamente aprovechando que en internet y en el nuevo medio para el que trabaja le han dado libertad de entrevistar a quien quiera, esta vez en su espacio ‘La esquina de Juan Diego Alvira’, decidió tener a la actriz de cine para adultos Esperanza Gómez, con quien habló de diferentes temas y se le vio bastante relajado haciendo preguntas y comentarios bastante llamativos.

Uno de ellos fue en referencia a la usual frase que dice Gómez cuando está grabando en sus escenas y que por supuesto Alvira no dejó pasar desapercibida. “Eso me he preguntado yo ¿ese grito de batalla tan famoso, rotundamente exitoso de Esperanza Gómez es siempre real, auténtico, o de por medio también ahí está en juego el ser una actriz?”, a lo que la mujer le dijo que es ciento por ciento real, que incluso cuando ella empezó ni siquiera se había dado cuenta que es “vulgar y grosera” cuando tiene sexo.

Otro momento bastante particular de la entrevista fue cuando Juan Diego le dijo de forma ‘insinuante’ “¿Cómo es posible que alguien no logre estar completamente erecto con Esperanza Gómez, ha ocurrido? la actriz sonrió y dijo que sí ha pasado, que no es algo extraño, porque son grabaciones extensas y además porque no siempre es del gusto de todas las personas.

Algo que no dejó pasar desapercibido Esperanza y que ha reiterado es que ella no presta servicios sexuales pagos, que lo que hace es actuar como actriz porno, pero no con personas. Frente a esto dijo que en Cali un narco le ofreció 50.000 dólares por 5 minutos en un baño cuando no era actriz porno y ya siendo famosa una vez una persona cercana le dijo que había alguien que le ofrecía lo que ella quisiera de dinero que se lo pagaban, pero no accedió porque a eso no se dedica.