Confirmado: Blink-182 ya no estará en el Estéreo Picnic 2023

Una de las confirmaciones más importantes del Estéreo Picnic era Blink-182, una de las bandas más importantes de la historia de rock.

Sin embargo, la idea de tenerlos en Colombia se reducía cada vez más debido a una complicación de salud en una de las manos de Travis Barker, el baterista de la banda, quien tuvo una lesión afectando dos dedos.

A través de sus redes sociales había pronunciado que estaría en cirugía, pero parece que no salió nada bien:

“Con profunda tristeza debemos informar que Blink-182 no hará su gira por México y Sudamérica en 2023, por lo cual la banda no se presentará en la duodécima edición del Festival Estéreo Picnic. Una lesión importante en una de las manos del baterista Travis Barker ha sido la razón por la cual la agrupación californiana no hará su gira por el continente en 2023. Sin embargo, son el primer headliner confirmado de 2024 para que el sueño de verlos por primera vez en Colombia siga latente”, anunció directamente el festival.

En un video, Tom DeLonge apareció confesando la gran tristeza que la banda estaba sintiendo por no poder estar presentes, luego de haber preparado uno de los más grandes shows, pero aseguró que en cuanto Travis pudiera recuperarse, volverían a tocar.

Sin embargo, el día jueves no se quedará sin headliner, pues el estéreo Picnic ha logrado contactar a TWENTY ØNE PILØTS, quienes serán lo que reemplacen a la banda dicha noche en el festival, “Josh Dun y Tyler Joseph vuelven a Un Mundo Distinto con un nuevo disco bajo el brazo, el celebrado Scaled and Icy, un álbum descrito por NME como ‘una declaración de ambición que aplasta las expectativas’”

Noticia en desarrollo