Nataly Umaña reveló el ayuno estricto que hizo para mantener su ‘cuerpazo’

Nataly Umaña ha conquistado el corazón de muchos colombianos con su talento y con su personalidad, además de abrirle la boca a más de uno con su belleza. Ahora que la actriz estuvo presente en el programa de ‘Día a Día’, confesó que hizo la dieta de Daniel, un ayuno bastante estricto que la mantuvo en forma.

A pesar de que desde muy pequeña apareció en televisión, parece que los años no le pasan a Nataly y una de esas no solo tiene que ver con el buen entrenamiento que tiene, sino también con la alimentación, que es un factor bastante importante y esencial.

Debido a eso, la actriz fue invitada al programa de ‘Día a Día’ para hablar del ayuno intermitente, que, básicamente, es organizar la alimentación por tiempos. Al lado de Nataly, estuvieron como invitados Óscar Rosero y William Arias, expertos también en nutrición y alimentación.

En medio de eso, Nataly Umaña, confesó que ella llegó a practicar el ayuno de Daniel, un proceso, según la información encontrada, tiene como objetivo tener un espacio más cercano con Dios, pues tanto el cuerpo como la mente van enfocadas hacia él.

A pesar de que ella aseguró que la hizo sentir bien, expertos en el tema afirmaron que no era del todo conveniente, pues no había que ser restrictivo con la alimentación ni llegar al límite de no poder comer absolutamente nada, sino saber por qué se puede reemplazar y en qué medida se puede consumir cada alimento.

No tuvo ninguna afectación de salud, pero expertos aseguran que no es la mejor.