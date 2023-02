¡Como nuevos! Elizabeth Loaiza dio detalles sobre la reconstrucción de sus glúteos

Elizabeth Loaiza se mostró muy emocionada en sus historias de Instagram al contarle a sus seguidores que dentro de poco comenzará la cirugía reconstructiva de sus glúteos, brindándole a sus fanáticos algunos detalles sobre cómo será este proceso y cuál podría ser el mejor escenario estético para ella.

La modelo se ha convertido en una de las figuras colombianas que más hace eco de diversas situaciones polémicas en el país y en todo el mundo, denunciando a través de sus redes sociales varios detalles comprometedores como mensajes ocultos en la programación infantil y la inclusión forzada de género en los medios de comunicación.

Puede leer: Elizabeth Loaiza enciende las redes por comentario y de “machista” no la bajan

Pero también ha alzado la voz e incluso se encuentra al frente de un movimiento a favor de las víctimas de los biopolímeros en Colombia, siendo ella una de las muchas mujeres que se vieron afectadas por la dudosa procedencia de esa sustancia en sus cuerpos, llevando a muchas de ellas a presentar graves problemas de salud.

Afortunadamente, Elizabeth Loaiza pudo combatir oportunamente todos los síntomas tras retirar los biopolímeros de su cuerpo. Pero pese a esto, la creadora de contenido le compartió a sus seguidores que la forma de sus glúteos no quedó a su gusto, razón por la que se someterá a una cirugía reconstructiva. Y a través de una historia de Instagram dio todos los detalles sobre este procedimiento.

Lea también: “Vienen por nuestros niños”: Elizabeth Loaiza teme por el futuro de sus hijos por esta razón

“Esto lo estaban esperando hace mucho porque me lo preguntan: ‘¿cuándo te vas a operar?’, ‘¿con quién te vas a operar?’. Ya decidí con quién, cuándo, dónde y cómo”, empezó a relatar la modelo.

“Les cuento que va a ser una cirugía híbrida. Híbrida significa que creo que va a tener gluteoplastia con silicona, y va a tener lipotransferencia para que no se vea la silicona tan puesta, sino que haya grasita alrededor”, detalló Elizabeth Loaiza.

Finalmente comentó que tuvo que optar por el método híbrido debido a que no posee tanta grasa corporal para que el procedimiento se base netamente en eso, y también por la preferencias del tamaño de sus glúteos: “lastimosamente no me la puedo hacer de solo grasa porque no tengo mucha grasa y me gusta la colita grandecita”.