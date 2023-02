¿La segunda es la vencida? Linda Palma contó “la historia real” de su fallida pedida de matrimonio en Miami

Linda Palma es una reconocida presentadora quien ha hecho parte del canal Caracol desde hace varios años, convirtiéndose una de las más caras más queridas por los televidentes. Sus inicios se dieron siendo parte del programa: ‘En sus marcas, listos, ya’, en compañía de Diego Sáenz, en donde logró llamar la atención durante ‘La Voz’ y actualmente hace parte de ‘Show caracol’, franja de entretenimiento del canal.

La barranquillera fue una de las invitadas a la emisora Semana en donde reveló varios detalles de su vida y en especial, de su relación con el artista Diego Pulecio, integrante de ‘Don Tetto’. El hombre ha sido su constante apoyo debido a sus complicaciones de salud derivadas de la esclerosis múltiple que padece. La pareja llevaba más de 11 años de relación y por fin en el 2021 llegaron al altar para sellar su amor en compañía de sus familiares y amigos más cercanos.

A lo largo de la entrevista Linda causó risas entre los panelistas, pues reveló que su esposo ya le había pedido matrimonio en una ocasión, pero ella había decidido no casarse en ese momento. La presentadora aseguró: “Esta es la historia real (…) le dije no Diego perdón”. Y es que al parecer, su pareja habría armado un viaje a Disney World en donde se dio la primera pedida de mano. Sin embargo, la presentadora resaltó que intentó manejar la situación lo mejor posible, no fue “en seco”.

Seguidamente, Palma aseguró que el hecho se dio cuando llevaban cinco años de relación, aclarando que esto no se dio por faltar de amor, simplemente no se sentía preparada para dar este paso. En medio de su relato las risas volvieron a aparecer comparando la pedida de mano con la del cantante Giovanni Ayala con un corrientazo, ante esto Linda rechazó y dijo que esto no lo aceptaría.

Pero, su relato no terminó allí, pues indicó que esta situación se dio en el último día de su viaje. En principio aceptó, sin embargo, en cuestión de segundos su decisión cambió y se preguntó: ¿Yo por qué me voy a casar? Mientras que observaba el anillo en su dedo. Asimismo, resaltó que la relación nunca se acabó y no se arrepiente de lo ocurrido, ya que no quería sentir presionada: “No me quiero complicar mi vida”.

Otro de los detalles que causó sorpresa fue que en aquel viaje estaba acompañada de sus cuñadas y sus suegros, con quienes se devolvieron en el mismo vuelo y la incomodidad fue más que notoria. Finalmente, Linda aseguró que Diego nunca volvería a pedirle la mano, sin embargo, luego de tres años le pidió matrimonio durante un viaje que hicieron juntos a Barichara.