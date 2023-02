Colombianos se mantienen humildes al pensar que TQG era ‘”Te quiero Gonorrea”

El fenómeno de Shakira y Karol G sigue retumbando al mundo, tras lanzarse la esperada canción TQG muchos internautas han celebrado que la colaboración musical es todo un himno a la tusa y el dejar atrás el pasado. La canción que como fuente de inspiración tiene el caótico desenlace de la relación de Piqué y Shakira ya es todo un fenómeno en las redes sociales, tanto así que muchos colombianos crearon una divertida opción para su nombre.

Semanas atrás de conocerse el significado y letra de la colaboración musical, se especuló que las siglas de TQG (Te Quedé Grande) significaran ‘Te quiero gonorrea’. El hecho que además de ser pintoresco, genera decenas de risas entre los amantes de la canción que rápidamente caló en las tendencias digitales y terminó posicionándose entre la conversación del día.

¿Qué dice la letra de TQG?

Sin lugar a dudas, el éxito musical de las colombianas está dando mucho de qué hablar y es que a diferencia de otras épocas en la industria musical, esta vez ambas se fueron de frente contra sus exparejas y sus nuevas relaciones. Tanto así que Clara Chía y ‘Yailin La Más Viral’ recibieron indirectas en la letra de la canción: “Te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que me ves todas las historias”, “Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito que no tiene buena mano que yo al menos te tenía bonito”.

Como dato a resaltar, el tema se ha convertido en tendencia global y logró 5.4 millones de reproducciones en las dos primeras horas desde la publicación.

Es Te Quiero Gonorrea? Te quise Gonorrea? Te quise güevón? Te querí gambimba? — 𝕰𝖑 𝕴𝖑𝖚𝖘𝖔 🐻‍❄️ (@TheYorky29) February 24, 2023

Aquí enterándome que TQG es «te quedé grande» y yo pensé que era «te quiero gonorrea». Dios mío, necesito sacarme tanto veneno del corazón — Juliana (@sinwaifai) February 24, 2023

momentos que me mantienen humilde y pensar que "TQG" era Te Quiero, Gonorrea😭💀pic.twitter.com/9sahWFLIB1 — harold (@haroldjoeel) February 24, 2023