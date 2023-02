‘Don Jediondo’ denuncia que le ‘embolataron’ la cuarta dosis para prevenir el COVID

Pensar en el 2020 es recordar que el país y el mundo entero se paralizó como consecuencia de una pandemia que para muchos dejó secuelas inolvidables, no solo a nivel físico sino también psicológico. Durante esta época, la nostalgia y las despedidas de seres queridos fueron casi que el diario. Por eso, cuando finalmente se activó un plan de vacunación, millones de personas acudieron ante las medicinas.

Puede leer: “Mamasita” Candentes videos y fotos de María Marriaga ‘Frunita’, la nueva novia de Poncho Zuleta

Precisamente, aunque hoy en día pareciera que todo se ha normalizado, decenas de personas siguen cuidándose con protocolos de bioseguridad con el objetivo de evitar nuevamente vivir el virus. Este es el caso del humorista ‘Don Jediondo’, quien a través de redes sociales dejó en evidencia una problemática que se vive en el sistema de salud colombiano. Y es que, según la denuncia, las vacunas contra el COVID-19 parecieran estar agotadas.

De acuerdo a lo que escribió el conocido humorista, no ha podido completar su esquema de vacunación porque no hay vacunas. “Les reporto que no he podido completar el esquema de vacunación (cuarta dosis) COVID. Creo que es más jácil dentrar al cielo con moza. Estuve en @ColmedicaCol y me dicen que no hay vacunas porque la secretaría de salú no golvió a mandar. Seguiremos injormando y estornudando”, escribió.

Lea también: ¿Pensando en el cuarto hijo? Cristina Hurtado y José Narváez causaron sorpresa con inesperada respuesta

Sobre la denuncia, cabe destacar que desde la Alcaldía de Bogotá diariamente se comparte información sobre la obtención de vacunas para el COVID-19. Sin embargo, desde la Secretaría de Salud hace algunos días se confirmó que se acabaron las dosis de Pfizer, Moderna y Janssen. En cuanto al panorama general, cabe destacar que en el caso de Bogotá se han aplicado en total 16.499.691 dosis (con corte al 7 de febrero).