“Yo no te contrataría”: Breiner de ‘La Descarga’ atacó a una de sus compañeras en vivo

‘La Descarga’ está generando conmoción en redes sociales, sobre todo por los participantes que hay en el reality, ya que se han generado problemas, comentarios y roces enter ellos, que dejan ver lo peor de cada participante. Breiner se ha ganado el título de ser el malo, según opinan muchos, por pasarse de patán con sus compañeros.

El participante que se ha destacado por ser muy talentoso en el género de lo popular y la ranchera, pero también ha dejado ver rasgos de su personalidad bastante feas, pues ha hecho comentarios bastante agresivos y ha ofendido a más de una mujer dentro del programa.

Esta vez se atrevió a hacerle un comentario sacado de toda vibra positiva a Tati Flow, una de las participantes menores dentro de la casa, pues ella se encontraba practicando su canción en el estudio, cuando llegó Breiner, la interrumpió y le dijo que ella iba a cantar su género, el popular, así que tenía que vestirse adecuado a eso.

Ante el comentario, Tati aseguró que no lo haría porque no se sentía cómoda, por ende, lo haría con la ropa holgada o como se sintiera bien. Ante esto, Breiner remató con un comentario que dejó a todos con la boca abierta, “Por como te vistes, yo no te contrataría”.

Obviamente, el comentario hizo que se sintiera muy mal y se desanimara. Muchos de sus compañeros vieron el momento y estuvieron en total desacuerdo con el comentario. Jose Miel, otro de los participantes, le resaltó a Tati que podía vestirse como ella quisiera y se sintiera bien y no tenía por qué intervenir en las contrataciones que tuviera en adelante.

Ante esto, Breiner se excusó diciendo que lo hizo con amor, pero definitivamente todas las malas miradas cayeran sobre él.