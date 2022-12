“Hay una doble moral muy brava”: Peter Manjarrés se desahoga en redes por críticas de fanáticos

Desde hace tiempo los seguidores del folclore vallenato se encuentran en una absoluta disputa en las redes sociales, debido a la incorporación de otros elementos, como el reguetón, para los nuevos ritmos.

Artistas como Silvestre Dangond han sido el blanco de los ataques por su nueva forma de hacer música, que para muchos se alejó de las raíces del género, por lo que las demandas de los fanáticos no han faltado. Hace poco el cantante Elder Dayan se refirió al maltrato del que ha padecido desde tiempo atrás, el cual incluye a otros cantantes.

“A veces como artista del género Vallenato me da tristeza de ver cómo la gente me maltrata y maltrata a mis colegas y en conclusión no se ni a quien apoyan, porque se encargan de comentar y comentar cada porquería que se les ocurre para hacer daño”, escribió en un tuit.

Indicó que los cantantes de vallenato no son los culpables de lo que se dice en las redes sociales y que el género ya se ha quedado sin defensores. “Entonces si el género vallenato pasa por una supuesta ‘crisis’ no es por nosotros, sino por aquellos que en vez de unirse para resaltar el nombre folclore, atacan y destruyen a los demás para resaltar a el artista que apoyan”.

Indicó que para él el vallenato no debe ser una medición sobre competencia alguna, y que entre todos deben prestarse el apoyo para salir adelante sin denigrar el trabajo del otro. “El folclore no es pista de competencia señores colegas y seguidores, cada quien tiene derecho a hacer y a trabajar por lo suyo para vivir… ¡No hace falta pisar a nadie para llegar a la cima, la actitud y las aptitudes determinarán si están preparados para alcanzarla!”.

Ante las declaraciones de Elder Dayan el cantante Peter Manjarrés no se quedó callado y apoyó cada una de sus palabras por medio de su red social Twitter en el que despotricó contra quienes hacen de esas vías de comunicación una trinchera de ataques al vallenato.

“Así es, hay una doble moral muy brava. No solo en la música, en todos los campos. Las redes sociales son un arma de doble filo, se convierten en el desahogo de los frustrados. Pa’ lante como te dije un día en Arjona. Usted es de los buenos” — Peter Manjarrés