“No fue nada fácil”: ‘La Segura’ habló del gran complejo que desarrolló al intimar con su novio

‘La Segura’ ha demostrado en más de una oportunidad que no tiene pena en hablar sobre ciertos temas, y volvió a demostrarlo recientemente al ahondar sobre un detalle de su intimidad con su novio, el pastelero Ignacio Baladán, confesando que desarrolló cierto complejo a la hora de estar en la cama con él.

La creadora de contenido impresionó a sus seguidores hace pocas horas al publicar unas imágenes en donde dejaba ver su abdomen y sus piernas sin filtros ni retoques, mostrando que presentaban fibrosis, algo que la joven había estado ocultando desde hace un tiempo, pero no fue sino hasta ahora que decidió revelarlo.

Y a propósito de esto, La Segura amplió un poco más el tema al confesar que este mismo detalle de su cuerpo le hizo desarrollar ciertos complejos con su novio al momento de la intimidad, contando que hacía todo lo posible para que no pudiera detallar las imperfecciones de su cuerpo.

“Resulta que cuando yo conocí a mi novio, de hecho tenía un parche todavía porque me estaba creciendo la cicatriz de los biopolímeros. Entonces yo todo este tiempo, pen***amente, cuando hemos tenido nuestras relaciones sexuales yo me tapaba con un trapito, no dejaba que me viera”, dijo la influencer entre risas.

También reveló que superar esta etapa no fue fácil y que fue su novio quien la terminó de ayudar a superar su problema de autoestima, compartiendo lo que él pensaba de su cuerpo y sus inseguridades, dejando ver que amaba cada parte de ella, por dentro y por fuera.

“La persona que me impulsó a esto fue mi novio que me miró a los ojos y me dijo: ‘amor, si yo te amo así, si yo te elegí así, si yo sé cada una de tus inseguridades, ¿por qué crees que la gente no te va a querer así?’”, contó La Segura en una historia, dejando ver que sus más recientes fotos también las publicó para inspirar a otras personas. “Otras personas se pueden sentir igual que yo, se pueden sentir con esas inseguridades”, concluyó.