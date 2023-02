“No me volvieron a llamar”: Milena López se quedó sin trabajo en la televisión

Milena López ha acompañado a muchos colombianos en la televisión nacional desde hace muchos años, y, de hecho, fue protagonista de uno de los momentos más graciosos e icónicos de la televisión, debido a una caída que tuvo en pleno programa en vivo. Ahora, parece que la situación no ha estado nada fácil, pues no tiene trabajo en televisión y por lo que se ve, no viene nada allí en el futuro.

¿Por qué Milena López no volvió a aparecer en televisión?

La presentadora ha hecho parte de la casa de RCN la mayoría de los años. Su cara es muy conocida no solo por usuarios y espectadores, sino por varias marcas que la han llamado para ser su cara. A pesar de tantos años que Milena le dedicó a la televisión, parece que no volverá dentro de poco y todo lo confesó por medio de un video

“Muchas personas preguntan por qué no volví a hacer televisión y hay dos razones para eso. La primera razón es muy sencilla, no me volvieron a llamar, simplemente no me volvió a salir nada. Mejor dicho, si me salieron cosas, pero de los cuatro a los que me llamaron, me presenté a dos y no salieron”

“La primera en la que no quedé, escogieron a una niña más joven y muy linda, a mí no me llamaron ni a darme las gracias. En la segunda oportunidad, tampoco me llamaron. Eso sí, que no te llamen ni a decirte que no quedaste, me parece una falta de respeto por el tiempo que uno invirtió para ir al casting. A veces las cosas no son para uno y hay que aprender a despegarse” afirmó Milena.

Además de eso, dejó claro que la segunda razón por la que no volvería es porque la televisión se ha transformado y ha cambiado muchísimo, sobre todo con las plataformas de entretenimiento como Netflix, lo que hace que ya los canales no lancen tantos programas de entretenimiento.

En redes sociales se leyeron muchos mensajes de apoyo para la presentadora.