Casta, el productor colombiano que se posiciona dentro de los 10 más importantes de Latinoamérica

Luis Miguel Gómez Castaño, mejor conocido como ‘Casta’, es un joven manizaleño que desde muy pequeño incursionó en la música, interpretando instrumentos como el piano, el bajo eléctrico, el oboe, la percusión sinfónica y el chello, participando en varios procesos sinfónicos y dejando ver un talento que sin duda corría por sus venas.

Y es que Luis tenía todo para explotar su música, su mamá fue bailarina y su padre lo mantenía muy cerca al ámbito musical. Además de eso, Casta confesó que desde pequeño sintió afición por la música de las películas, “Me gusta la música dramática, esa música que genera diferentes sensaciones en las personas y todo el proceso para lograrlo”.

El hoy compositor, arreglista, productor y músico ha trabajado como director musical de varios artistas colombianos, dejando siempre en alto cada uno de los proyectos en los que ha hecho parte.

Casta estuvo hablando con PUBLIMETRO

“Yo crecí con músicos muy duros, pero no teníamos el escritor que se pegó con una carrera o el compositor que se pegó con tal canción. Entonces siempre fue muy musical todo, escuchando películas. Ya cuando salgo a Bogotá y conozco la industria, me encanta, me enamoró un poquito de todo lo que pasa detrás de los artistas”

La carrera de productor tiene varios enfoques, uno de ellos es de musicalizar las películas y a pesar de que así comenzó el gusto por la industria, el género urbano lo atrapó por completo:

“Yo empecé a trabajar con Manuel Medrano. En esa época hacíamos mucho R&B, indie. Pero llegué a Medellín y me gustó mucho lo que había en la industria, el rock de los compositores, detrás de los artistas, una forma totalmente diferente a lo que yo venía trabajando y me encanto y ya llevo 3 años en Medellín. Me enamoré de esa parte de la industria”

La industria musical, desde donde se coja, nunca será fácil, sobre todo porque existe una gran demanda en todas las ciudades y en todos los países y no todos logran cumplir o llegar ni siquiera a una quinta parte de lo que soñaron.

Casta ha tenido la oportunidad de hacerlo y de pisar grandes listas de la industria musical importantes, pero todo se dio gracias a que supo aprovechar su primera oportunidad:

“Han sido mucas personas en distintas etapas, pero por ejemplo en Bogotá estuve con Medrano, luego pasé a Morat por un tiempo, luego tuve la oportunidad de trabajar con Sebastián Yatra y ya cuando llegué a Medellín estuve trabajando con Bull Nene”

“De hecho, Rels B hace poco lo decía en una entrevista, muchos llegan a esta ciudad queriendo trabajar con él, estuve trabajando una semana y eso me bastó para cambiar la perspectiva con la que venía trabajando en Bogotá. Ya el año pasado empecé a trabajar con Edgar Barrera y él, definitivamente, cambió mi carrera”

Gracias a ese proceso, Casta ahora cuenta con grandes nombres de peso en su hoja de vida, por ejemplo Manuel Turizo y hasta Karol G, lo que lo ha puesto en el centro de los ojos dentro de la industria musical en Colombia:

“Yo siempre cuento una historia y es que las dos canciones más grandes en as que he participado, han sido en dos días que estaba reventado y no quería saber anda más. Por ejemplo, en el caso de ‘Mami’, que la hice con Ovy, a quien también le veo mucho, mi mamá estaba en Medellín, estuvimos todo el día juntos, estuvimos de compras, llegué como a las 10 de la noche muy cansado y a las 11 de la noche me llama Ovy, ‘hey, ¡qué está haciendo?, venga hacemos ritmos’ y yo como ‘¿será?, no pues nada, de una’. El ritmo que hicimos fue ‘Mami’, eso lo hicimos en diciembre y la canción ya estaba saliendo en febrero”

“Lo mismo pasó con ‘La Bachata’, estaba yo con Edgar en Miami y ese día en la noche un amigo nos invitó al estudio, los dos estábamos muy cansados, pero lo hicimos. Esto más que todo, es una invitación a los productores y músicos, que así estén cansados, hay que trabajar, que los frutos vienen al final”

Colombia se está encargando de exportar mucha música y se ha vuelto un país muy importante en Latinoamérica y el mundo, pues Karol G en la actualidad, Shakira y Juanes, desde hace muchos años, se han encargado de mostrarle al mundo el talento colombiano.

Prueba de ello, han sido las canciones exitosas que han pegado en todo el mundo y que a Casta, personalmente, le duele en cierto grado no haber tenido participación, o porque no, haberlo construido, pero son cosas por las que ahora mismo no se mata la cabeza.

En cambio, si está pensando en un futuro, en nuevos ritmos y nuevos artistas, “me encantaría trabajar con Drake, poder colaborar con artistas norteamericanos y estar en el otro nivel”

El 2023 estará lleno de trabajo para Casta y de seguro, este año se escuchará mucho más fuerte su nombre.