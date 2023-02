Así suena ‘Mañana Será Bonito’ de Karol G ¿Qué le parece?

Las expectativas siguen creciendo con respecto a lo que será el lanzamiento de ‘Mañana Será Bonito’ de la colombiana Karol G y es que en su reciente participación en Viña del Mar, la paisa decidió mostrarle un pequeño pedazo a público de toda la Quinta Vergara.

La canción llegó con una dedicatoria que llenó de mucha emotividad a los presentes y es que el tema fue dirigido a su hermana Verónica Giraldo tras dar a luz hace un tiempo atrás.

“Quiero aprovechar un momentico y me disculpan esto, tengo a mi hermana mayor, que hace pocos días nos bendijo con un bebé en la casa, y por razones obvias de lo que la pasa a las mujeres después de un embarazo, después de un parto, no se ha sentido feliz estos días, ¡Vero! ¡Te amo! No importa qué, mañana será bonito, te dedico esta canción, es para ti”, dijo Karol G.

Así dice parte de la letra de ‘Mañana Será Bonito’

Es por ello que con un micrófono adornado de decenas de flores de arriba abajo y una gerbera en su cabello empezó a dejar ver cómo suena la canción que es el track uno en la producción homónima.

“Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento, pero yo mejoro de a poquito, sí, hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito, diferente, otra vibra, otro ambiente, hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente, y mientras me curo del corazón, hoy salgo pal mar pa aprovechar que hay Sol, está bien no sentir bien, es normal, no es delito, estoy viva más na necesito. y mientras me curo del corazón, hoy salgo pal mar pa aprovechar que hay Sol, está bien no sentir bien, es normal, no es delito, y mañana será más bonito”.

Es de recordar que el álbum ‘Mañana Será Bonito’ verá la luz el próximo 24 de febrero y contará con una canción titulada ‘TQG’ la cual es una colaboración con la también colombiana Shakira.