“Peor el remedio que la enfermedad”: Gusi terminó siendo el malo tras ‘regalito’ en ‘La Descarga’

‘La Descarga’ se ha convertido en uno de los programas más conocidos por los televidentes en donde cada uno de los participantes buscan llevarse el premio mayor, pero tendrán que enfrentarse a las distintas pruebas no solo musicales sino que también por la convivencia en el campamento.

Y es que más allá de las interpretaciones las molestias son las que se han robado el show a lo largo de programa este 17 de febrero el turno fue para Gusi quien llegó interpretando uno de sus éxitos logrando emocionar a cada uno de los participantes e incluso con algunos ‘regalitos’ que terminaron en discordia.

El artista les llevó algunas bolsas de té con el fin de que pudieran recuperar y estar al 100% para sus presentaciones. Sin embargo, algunos de los participantes decidieron tomar la mayoría y Breiner fue quien empezó a contar cada uno. En medio de esta situación aparició Jenny quien aseguró que no estaba de acuerdo, pues eran para todos y era claro que debían compartir.

Sin dejar de lado, que también salió a relucir los “buenos” detalles que tendría Marbelle para su equipo y que según Breiner algunos no comparten y, por el contrario, él tiene que pedir. Posteriormente, Franko llegó a la cocina pidiendo 6 sobres y Jenny aseguró que no debían ser soberbios y la molestia fue más que evidente.

Varios participantes no estuvieron de acuerdo con los hechos, sin embargo, Breiner utilizó algunos de los sobres para dárselos a uno de sus compañeros. Seguidamente, indicó que Jenny tiene un muy buen corazón, simplemente hay gente que no le interesa dormir. Momentos más tarde, Franko intentó aclarar los hechos dejando claro que lo que quería era llegar a un consenso y no era la forma de responder.

Finalmente, Jenny aseguró que buscaba que todos estuvieran en armonía y era Franko quien malinterpretaba la situación.