“Me tratan de lo peor” Tostao se cansó de las críticas, se refirió a su exesposa Goyo y su nueva relación

El grupo Chocquibtown es uno de los más conocidos en Colombia y son grandes representantes del talento nacional fuera del país, incluso han ganado diversos premios, entre los que se encuentra el Latin Grammy, esta banda está formada por tres integrantes, Carlos y Gloria como son los nombres reales de Tostao y Goyo y Slow (Miguel), hermano de Goyo.

Tostao ha sido noticia en los últimos días luego que diera a conocer en sus redes sociales que tiene una nueva novia, algo que tomó a muchos por sorpresa, pues creían que seguía casado con Goyo, con quien tienen una hija, desde hace un año se venían escuchando rumores de separación, pero no habían sifo confirmados por alguno de los dos, hasta ahora que el cantante decidió hablar del tema “Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo, han pasado 14 meses”, escribió en su cuenta de Twitter.

Pero no fue lo único a lo que se refirió Tostao, pues no solo causó sorpresa el hecho que tenga nueva novia, también lo han criticado bastante, hasta han dicho que su nueva pareja era la mejor amiga de su ex. Ante estos rumores y comentarios mal intencionados escribió “ustedes inventan historias y me tratan de lo peor, dónde estaban cuando pasé por lo agrio”.

Finalmente hay otro mensaje con el que dejó en claro como se siente actualmente y lo que piensa de quienes han hablado de su estado actual y su relación con Goyo “‘Cerrando ciclos’ cierren sus ciclos pero no se metan con los demás, irresponsables, tranqui que esto es como la luna, siempre vuelve a luna llena”, aseguró el cantante.