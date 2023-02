¿Talento oculto? Hija de Natalia Paris dejó sin palabras a sus fans al mostrar inesperada habilidad

Natalia Paris es una reconocida Dj y modelo quien se ha destacado durante varios años en el mundo del entretenimiento, por ahora está enfocada en la realización de nueva música, lo que le ha permitido darse a conocer en distintos escenarios nacionales e internacionales. Sin dejar de lado, su labor como madre de Mariana Correa quien ya cuenta con más de 22 años y se ha destacado a través de sus redes sociales.

La joven cuenta con más de 245 mil seguidores, en donde deja ver uno de sus emprendimientos de belleza y también, su gusto por la música, que al parecer, ha sido heredado por su mamá. Mariana poco a poco se ha ido abriendo camino por la industria de la música dejando ver que este es una de sus más grandes pasiones, en donde Natalia ha sido su principal apoyo en esta carrera que ha ido construyendo poco a poco.

Correa suele ser muy activa en sus redes sociales y esta vez se robó el show al interpretar una canción en medio de la noche, demostrando el talento que tiene y las ganas de darse a conocer en distintos espacios. Al clip compartido la mujer agregó: “Bienvenidos a mi concierto virtual porque en mi viernes desparchado terminé cantando solo haré un spam”.

Lo cierto es que Mariana tiene un talento indiscutible en la música, quien no dudó en compartirlo a través de sus redes sociales fue Natalia, pues en el año 2018 compartió un corto video de su hija cantando ‘I would die for you’ uno de los éxitos de Miley Cyrus en el que indicó: “Esta niña es Mariana Correa, el amor de mi vida que canta tan bonito. ¿Qué te parece su voz?”

Sin embargo, ya fue desde el 2021 que Correa decidió mostrar su talento en redes sociales, el cual desde aquel momento empezó a llevarse varios halagos por parte de sus seguidores, quienes andan al pendiente de cada uno de los movimientos de la joven en la esfera digital.

Lo cierto es que Natalia ha sido el mayor apoyo para Mariana, quien también ha demostrado su talento por el pool dance y su gusto por varios tips de belleza.