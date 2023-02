El festival temático de hamburguesas vuelve a Bogotá

Debido al gran potencial de la capital y la amplia oferta gastronómica de los restaurantes de la ciudad, los organizadores de ‘Burgerville’ vuelven con una nueva edición especial. Esta edición 2023 contará con la participación de 30 restaurantes rigurosamente seleccionados. Los elegidos realizarán una hamburguesa y un acompañamiento diseñados especialmente para el festival. El tamaño de las hamburguesas será mediano con el fin de que los comensales puedan probar varias y tendrán un costo de $22.000, por su parte los acompañamientos tendrán un valor de $15.000. Este será el escenario ideal para los amantes de la carne, pero también ofrecerán opciones vegetarianas.

Lea también: Alejandro Escallón el administrador de empresas detrás de BogotáEats

Alejandro Escallón y Laura Sánchez son las caras de los organizadores detrás de este festival. La iniciativa empezó a finales del 2021, por un libro que le regalo Laura al joven empresario The World is Your Burger: A Cultural History este libro cuenta la historia detrás de este icónico plato y fue la fuente de inspiración para crear este festival, su objetivo era rendirle un tributo a la hamburguesa y a la época que la hizo famosa al rededor del mundo.

Este festival se caracteriza por ofrecer experiencia gastronómica a cielo abierto con alguna temática que transporte a los asistentes al pasado, ‘Burgerville’ en su edición anterior organizó una temática inspirada en los años 70′s en esta ocasión el turno será para la década de los 50. El evento contará con toda la escenografía setentera, la bola de disco más grande de Bogotá, carros clásicos y actores de la época. Las entradas tendrán un costo de $17.400 y 22.900 estas podrán ser adquiridas en la página web de TuBoleta. El evento será pet friendly. El viernes y sábado solamente podrán ingresar mayores de edad, el domingo se permite el ingreso a personas de todas las edades.